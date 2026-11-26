Програма «Контракт 18-24» створена для вмотивованої молоді, яка готова стати на захист країни на визначений термін і отримати за це гідне грошове забезпечення та державні гарантії.

Одним із підрозділів, який відкрив набір за цією програмою, стала 12-та бригада спеціального призначення НГУ «Азов». Нижче – вся ключова інформація для кандидатів: доступні напрями підготовки, система виплат і пільг, а також порядок подання анкети для вступу.

Які передбачені умови контракту 18–24?

Тривалість служби залежить від обраного напряму. Для піхотного контракту термін служби становить один рік, а для контракту на посади, пов’язані з безпілотними системами, — два роки. Умови також охоплюють виплати, медичне забезпечення та інші передбачені програмою пільги. Ключові параметри програми у бригаді «Азов»:

вік кандидата від 18 до 24 років;

один рік служби на піхотних посадах;

два роки на посадах, пов’язаних з БПЛА;

загальна сума бонусних виплат 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачують одразу після підписання, а решту розподіляють на два платежі;

грошове забезпечення до 120 000 грн на місяць, включно із доплатами за виконання бойових завдань.

Точний розмір і порядок виплат залежать від місця проходження служби та поставлених завдань. Також програма передбачає медичні послуги, можливість компенсації житла за потреби, пільги на проїзд і комунальні послуги. Після завершення служби програма передбачає можливість вступу до закладів освіти за квотами та участь в «єОселі» на пільгових умовах.

Контракт 18-24 для оператора БПЛА

Молоді кандидати, яких цікавить контракт 18–24 на посаду оператора БПЛА, можуть обрати цей напрям у 12-й бригаді спеціального призначення НГУ «Азов». Цей тип передбачає службу у підрозділах БПЛА протягом двох років. Наразі у бригаді «Азов» відкриті вакансії у сфері безпілотних систем на наступні посади:

оператор БПЛА,

пілот FPV

фахівець із ремонту дронів.

Вимоги до кандидатів залежать від конкретної посади – їх можна переглянути в описі вакансії на сайті azov.org.ua.

Хто може подати заявку?

Вимоги включають вік від 18 до 24 років, наявність щонайменше повної загальної середньої освіти, придатність до військової служби та відсутність судимості. Остаточну відповідність критеріям визначають під час відбору. Кандидат може заповнити анкету, після чого з ним зв’язуються рекрутери й надають інформацію про службу та наступні етапи.

Ознайомитися з деталями та подати анкету можна на сторінці «Контракт 18-24» в «Азові». Там наведені актуальні вакансії, вимоги та контакти для запитань щодо вступу до 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов».

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