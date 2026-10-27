Корецький доручив прискорити відновлення пошкодженого Південного мосту в Києві

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Кабінет міністрів доручив Міністерству з відновлення, інфраструктури та транспорту прискорити відновлювальні роботи на Південному мосту в Києві. Споруда зазнала пошкоджень унаслідок ракетної атаки в ніч проти 27 жовтня.

«Є влучання у Південний міст і метрополітен. За інформацією Повітряних сил, ворог застосував до 16 балістичних ракет. Зранку вже на зв'язку з міською адміністрацією. Доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб відновити міст якомога швидше. Уряд надає необхідне сприяння у відновленні. Людям потрібен вільний рух з одного берега на інший. Інші мости працюють, але навантаження на них зросло», - йдеться в повідомленні.

Зелена лінія метро працює від «Сирця» до «Видубичів», далі до «Червоного хутора» поїзди не курсують, станції працюють як укриття. Щоб розвантажити червону лінію, запущено тимчасовий автобусний маршрут, збільшено кількість автобусів на маршрутах, які тепер їдуть через Дарницький міст. Укрзалізниця оперативно запускає додаткові рейси Kyiv City Express у години пік вже з сьогоднішнього вечора.

Корецький закликав місцеву владу стежити за навантаженням і за потреби додавати дублюючий наземний транспорт до працюючих станцій метро та до міської електрички.

«Люди мають нормально дістатися на роботу й додому, поки міст відновлюють», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Він поінформував про те, що вночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Основний удар припав на Київ, під атакою також були 10 областей. Одна людина загинула, щонайменше 16 постраждали.

На цьому у Телеграмі наголосив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

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