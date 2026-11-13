Корецький хоче посилити покарання за СЗЧ та ухилення від служби

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що в Україні потрібно посилити відповідальність за ухилення від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). За його словами, Міністерство оборони вже завершує підготовку відповідного законопроєкту. Водночас уряд працює над новими правилами мобілізації та бронювання працівників.

Прем’єр зазначив, що Міністерство оборони вже завершує роботу над законопроєктом, який має врегулювати це питання. Водночас він не уточнив, які саме покарання можуть змінити та наскільки суворішими вони стануть.

Окремо Корецький згадав про зміни в системі бронювання працівників. За його словами, уряд уже ухвалив відповідну постанову, яка має зробити цей процес прозорішим і зменшити можливості для зловживань. «Процес бронювання удосконалено, постанова випущена. Працюють далі в співголовуванні Міноборони і Мінекономіки. Вважаємо, що цей процес запущений і він, як мінімум, унеможливить в майбутньому зловживання, які були непоодинокі в цьому процесі», — сказав прем’єр.

Уряд готує нові правила мобілізації

Ще один напрям роботи — зміна підходу до мобілізації. Корецький назвав це новими правилами або своєрідним суспільним договором між державою, військовими та суспільством.

За його словами, зміни мають дати військовослужбовцям, які тривалий час перебувають на фронті, чітке розуміння того, коли вони зможуть пройти ротацію та повернутися додому. «Воїни, які уже 5 років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок», — наголосив Корецький.

Він також зазначив, що через загибель і поранення військових їхні місця мають займати нові люди. Саме тому, за словами прем’єра, уряд працює над змінами в мобілізаційній системі.

Що відомо про нові правила бронювання

Раніше Корецький повідомляв, що до 1 грудня уряд має представити новий суспільний договір щодо мобілізаційних зобов’язань бізнесу. Зокрема, Міністерство оборони готує механізм, за яким підприємства зможуть бронювати 100% своїх працівників. Для цього вони мають регулярно й добровільно залучати частину персоналу до військової служби.

Таким чином уряд планує поєднати потреби економіки з потребами армії. Водночас конкретні умови такого механізму та порядок його запровадження мають представити окремо. Про необхідність посилити відповідальність за ухилення від військової служби та СЗЧ Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.

В Україні вже запустили опалення на 87% об'єктів теплопостачання та підприємств теплокомуненерго. Про це повідомив Сергій Корецький. За його словами, затримки з подачею тепла в окремих населених пунктах мають дві основні причини. В одних випадках ще тривають ремонтні роботи, в інших запуск опалення відкладають із міркувань безпеки, щоб не привертати увагу російських військових.

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