Корецький назвав встановлення укриттів відповідальністю військових і міських адміністрацій

0:00 / 0:00

Мобільні укриття мають встановлювати спільними зусиллями військові та міські адміністрації, а бізнес може частково долучатися до цього процесу. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

«З приводу мобільних укриттів – це спільна задача і відповідальність військових адміністрацій, міських адміністрацій, регіональних громад, які повинні ставити, інвестувати в ці укриття», – сказав Корецький під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п'ятницю.

Водночас він наголосив, що і бізнес може частково долучитися до процесу встановлення таких укриттів, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Шкільні укриття поза навчанням залишатимуться доступними для населення — МВС.

Укрзалізниця облаштувала 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області. Вони призначені для захисту людей під час повітряних загроз.

У Києві розгорівся скандал через ремонт тротуарів замість шкільних укриттів.

У Боярці виділили ще 42,7 млн грн на шкільне укриття: журналісти виявили ймовірне завищення цін.

Читай нас у