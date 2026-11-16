Корецький обговорив із керівництвом ЄС оборонні транші, зимову допомогу й санкції проти рф

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Прем'єр-міністр Сергій Корецький під час візиту до Брюсселя провів зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високою представницею ЄС Каєю Каллас, обговоривши фінансування на 2027 рік, екстрену енергетичну підтримку і посилення санкційного тиску на рф.

«Подякував за 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Гроші сьогодні вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби», — повідомив глава українського уряду у своєму телеграм-каналі, додавши, що загальний обсяг оборонного фінансування за цим механізмом сягнув 14,6 млрд євро.

Сторони також узгодили наповнення екстреного пакета зимової допомоги для протидії атакам на енергетику, перспективи відкриття четвертого та п'ятого переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС у грудні й необхідність якнайшвидшого ухвалення 22-го пакета санкцій проти рф.

Джерело: телеграм-канал прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив два нові переговорні кластери для вступу України.

Україна та Угорщина планують створити міжурядову комісію, яка розгляне питання блокування Будапештом останніх переговорних кластерів. Їх відкриття необхідне для просування України на шляху до вступу в ЄС.

Понад половина жителів Європейського Союзу — 53% — вважають, що Україну не варто приймати до об’єднання в найближчі роки. Водночас 47% опитаних підтримують протилежну позицію.

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