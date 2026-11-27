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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив 27 листопада, що вважає періодичне оновлення правил бронювання необхідним в умовах повномасштабної війни.

«Базуючись на тому чи іншому випадку (заява депутата про бронювання працівників анонімних телеграм-каналів — ІФ-У), ви підтверджуєте той факт, що система бронювання підлягає вдосконаленню. І тому те, що уряд проводить ті чи інші зміни з певною періодичністю, я вважає, що це в стані війни необхідна річ, тому що кожен день актуалізується стан справ і стан мобілізації», — сказав Корецький під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п'ятницю.

Коментуючи свою попередню заяву, що до 1 грудня уряд представить новий суспільний договір щодо мобілізаційного зобов'язання для бізнесу, прем'єр зазначив: «Ми говорили, що на початку грудня буде оприлюднено. Працюємо. Змін немає, ми будемо готові на початку грудня запропонувати», передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

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