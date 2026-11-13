Корецький пояснив, чому в окремих регіонах України затримують опалення

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В Україні вже запустили опалення на 87% об'єктів теплопостачання та підприємств теплокомуненерго. Про це повідомив Сергій Корецький. За його словами, затримки з подачею тепла в окремих населених пунктах мають дві основні причини. В одних випадках ще тривають ремонтні роботи, в інших запуск опалення відкладають із міркувань безпеки, щоб не привертати увагу російських військових.

Головні тези виступу:

Темпи запуску тепла: Наразі система продовжує заповнюватися, але опалення отримають усі споживачі. Регіони відтягували старт сезону лише до настання нормативних температурних показників.

Причини затримок на місцях: На тих об'єктах, які ще не запрацювали, є конкретні причини - тривають фінальні ремонтні роботи або діють безпекові обмеження.

Питання ненарахування плати за тепло: Уряд розглядає механізм скасування нарахувань лише як запасний варіант на випадок масштабних руйнувань та тривалого відновлення послуг, проте наразі підстав для цього немає.

Пряма мова

Очільник уряду детально пояснив логіку запуску опалювального сезону в регіонах.

"По опаленню і теплу відтягування було регіонами до моменту, коли температурні режими зобов'язують до включення опалювального сезону. 87% всіх пунктів і теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працює — це виключно свідома позиція: чи то не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному окремому випадку є конкретне пояснення. Зараз дозаповнюється система, і опалення будуть мати абсолютно всі", - наголосив він.

Також Корецький прокоментував можливість звільнення споживачів від оплати за тепло у разі перебоїв через обстріли.

"Чи були випадки з моменту включення, де були руйнування? Це дуже поодинокі випадки. З приводу ненарахування вартості - це як один з альтернативних запасних варіантів, якщо дійсно руйнування будуть мати місце і ми не зможемо швидко відновлювати. Тоді ми будемо вдаватися, можливо, і до таких заходів. Але зараз про це говорити абсолютно рано", - заявив Корецький.

Про це повідомляється з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

У Києві опалення отримали 85% житлових будинків: коли завершать підключення.

Для повного підключення житлових будинків Києва до опалення потрібно орієнтовно 10 днів. Тепло подають одночасно в усіх районах столиці, без поділу на черги за місцем розташування.

У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкоджено обладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.

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