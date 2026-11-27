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Реалізація базового сценарію пенсійної реформи в Україні потребуватиме близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку. Наразі держава не має можливості покрити такі витрати.

За словами глави уряду, Кабмін розуміє необхідність проведення пенсійної реформи та підвищення пенсій. Водночас для її реалізації потрібно знайти фінансово доступний механізм.

«Щодо пенсійної реформи - ми усвідомлюємо ми в уряді, що потрібно шукати рішення, проводити пенсійну реформу та підвищувати пенсії? Безумовно, так», — сказав Корецький.

Прем’єр повідомив, що уряд уже прорахував кілька можливих сценаріїв. Базовий варіант реформи, над яким зараз працює Кабмін, передбачає близько 170 млрд гривень додаткових виплат на рік. Найближчим часом його планують доопрацювати.

«Наразі це непідйомна сума, тому шукаємо компромісне рішення, яке все-таки дасть змогу крок за кроком рухатися в цьому напрямку», — пояснив прем’єр-міністр.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Міжнародний валютний фонд зобов’язав Україну не покладати на Пенсійний фонд нові позапланові видаткові зобов’язання до завершення програми розширеного фінансування (EFF), яка діятиме до лютого 2030 року. Відповідне положення міститься в оновленому меморандумі про співпрацю України з МВФ.

Українські домогосподарства, які опалюють житло дровами, вугіллям, брикетами або іншим твердим пічним паливом, можуть отримати житлову субсидію на його придбання.

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