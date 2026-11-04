Корецький розповів, коли Україна хоче отримати нову оцінку ЄС

Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх кластерів у переговорах про вступ до ЄС, які залишалися закритими. Наступна мета — отримати проміжну оцінку виконання ключових вимог (IBAR) на початку 2027 року. Про подальші кроки та результати щорічного звіту Єврокомісії повідомив Сергій Корецький.

За словами Корецького, Україна отримала позитивну оцінку за низкою напрямів реформ. Тепер уряд планує врахувати всі рекомендації Єврокомісії та продовжити роботу над виконанням умов для вступу до Європейського Союзу. «Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх кластерів, що залишилися. Наступна мета — отримати проміжну оцінку бенчмарків (IBAR) на початку 2027 року», — зазначив він у дописі в Telegram.

Для підготовки до цього етапу Україна та ЄС створили спільну робочу групу. Її заснували за ініціативи президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Корецький наголосив, що Україна ставить перед собою амбітні, але реалістичні цілі. Уряд також опрацює рекомендації, які Єврокомісія надала у щорічному звіті про Україну в межах Пакета розширення ЄС.

У яких сферах Україна просунулася найбільше

За оцінкою Єврокомісії, протягом року стан підготовки України до вступу покращився у дев’яти розділах переговорного процесу. Це більш ніж удвічі більше, ніж у попередньому звітному періоді. Водночас у жодному з розділів не зафіксували погіршення або відкату реформ. Хороший або дуже хороший прогрес відзначили у десяти сферах. Серед них — енергетика, цифровий розвиток, фінансові послуги, оподаткування, освіта, наука, сільське господарство та митна політика.

Окремо Корецький звернув увагу на оцінку зовнішньої політики, безпеки й оборони. Цей напрям уперше отримав найвищу оцінку прогресу. За його словами, це свідчить про те, що європейські партнери бачать і визнають внесок України у спільну безпеку. Також Єврокомісія відзначила роботу українських антикорупційних органів. У звіті позитивно оцінили їхню незалежність та ефективність.

Покращилися й оцінки у сферах судової влади та юстиції. Ці напрями мають особливе значення для переговорів про вступ, адже від прогресу в них залежить перехід до наступного етапу.

Що потрібно для подальшого просування до ЄС

Корецький підкреслив, що досягнуті результати стали можливими завдяки спільній роботі державних інституцій. Зокрема, він відзначив взаємодію Верховної Ради та уряду. «Цей результат ми вкотре досягли всі разом. Тільки спільними зусиллями Верховної Ради та уряду можна рухатися до ЄС і залучати фінансову допомогу для України», — зауважив він.

Наступним важливим кроком для України має стати отримання проміжної оцінки IBAR на початку 2027 року. До цього часу уряд планує працювати над рекомендаціями Єврокомісії та виконанням необхідних умов. Це має допомогти Україні просунутися далі в переговорах про членство в Європейському Союзі. На цьому очільник уряду наголосив у Телеграмі.

Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення Євросоюзу, у якому відзначила значний прогрес України, Молдови, Чорногорії та Албанії та надала їм дорожні карти подальших кроків на 2027 рік.

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