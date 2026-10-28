Корецький розповів, куди підуть 1,2 млрд євро допомоги від Нідерландів
Уряд Нідерландів оголосив про виділення Україні нового пакету цивільної та економічної допомоги обсягом 1,2 млрд євро, розрахованого на 2027–2029 роки. Про це 28 жовтня повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький за результатами зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку Нідерландів Шурдом Шурдсмою.
Виділені кошти спрямують на відновлення та фізичний захист критичної інфраструктури, зокрема енерго- й водопостачання, постачання резервного обладнання та запчастин, а також підтримку приватного сектору.
Під час перемовин сторони обговорили розширення інвестицій нідерландського бізнесу в український аграрний сектор, ІТ і виробництво енергетичного устаткування, а також запуск механізму страхування воєнних ризиків. Додатково Міністерство економіки України та відповідне відомство Нідерландів готують підписання декларації про поглиблення промислового співробітництва та розбудову «Промислового Рамштайну».
Джерело: Кабінет Міністрів України.
Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Нідерландів. Там він планує зустрітися з прем’єр-міністром Робом Єттеном, представниками українського та нідерландського бізнесу, а також королем Віллемом-Александром. Серед головних тем переговорів — оборонна й економічна співпраця, посилення української протиповітряної оборони та подальша підтримка України.
Нідерланди нададуть Україні додаткову військову допомогу на €500 млн. До нового пакета увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони та безпілотники для захисту від російських повітряних атак. Про це оголосив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
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