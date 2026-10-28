Корецький розповів, куди підуть 1,2 млрд євро допомоги від Нідерландів

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Уряд Нідерландів оголосив про виділення Україні нового пакету цивільної та економічної допомоги обсягом 1,2 млрд євро, розрахованого на 2027–2029 роки. Про це 28 жовтня повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький за результатами зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку Нідерландів Шурдом Шурдсмою.

Виділені кошти спрямують на відновлення та фізичний захист критичної інфраструктури, зокрема енерго- й водопостачання, постачання резервного обладнання та запчастин, а також підтримку приватного сектору.

Під час перемовин сторони обговорили розширення інвестицій нідерландського бізнесу в український аграрний сектор, ІТ і виробництво енергетичного устаткування, а також запуск механізму страхування воєнних ризиків. Додатково Міністерство економіки України та відповідне відомство Нідерландів готують підписання декларації про поглиблення промислового співробітництва та розбудову «Промислового Рамштайну».

Джерело: Кабінет Міністрів України.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Нідерландів. Там він планує зустрітися з прем’єр-міністром Робом Єттеном, представниками українського та нідерландського бізнесу, а також королем Віллемом-Александром. Серед головних тем переговорів — оборонна й економічна співпраця, посилення української протиповітряної оборони та подальша підтримка України.

Нідерланди нададуть Україні додаткову військову допомогу на €500 млн. До нового пакета увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони та безпілотники для захисту від російських повітряних атак. Про це оголосив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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