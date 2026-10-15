Корецький: ухвалені Радою закони наближають Україну до отримання міжнародної допомоги

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що результати пленарного тижня у Верховній Раді дають підстави для оптимізму щодо отримання Україною міжнародної фінансової допомоги.

За його словами, парламент підтримав частину важливих законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки. Зокрема, депутати ухвалили пакет законів щодо оподаткування міжнародних відправлень.

Корецький подякував народним депутатам за підтримку рішень, від яких залежить обороноздатність країни. Уряд продовжує переговори з парламентом і розраховує на ухвалення решти необхідних законів наступного пленарного тижня.

Це має допомогти Україні своєчасно отримати міжнародне фінансування в повному обсязі.

Джерело: Сергій Корецький

Європейський Союз планує надати Україні 920 мільйонів євро для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Зеленський вручив Урсулі фон дер Ляєн перший український орден Європи.

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