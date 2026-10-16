Корецький заявив про зловживання з бронюванням працівників

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що можливість бронювати від мобілізації 100% працівників створює умови для зловживань. За його словами, деякі підприємства можуть бронювати весь штат, навіть якщо частина працівників фактично не виконує критично важливих завдань. Уряд опрацьовує зміни до системи бронювання, однак остаточні правила ще не оприлюднили.

Сергій Корецький заявив про проблеми з бронюванням працівників під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 16 жовтня. За його словами, можливість бронювати 100% військовозобов’язаних працівників дає підприємствам простір для маніпуляцій. Зокрема, компанія може збільшувати штат і оформлювати бронювання для всіх працівників, навіть якщо не кожен із них безпосередньо залучений до критично важливої роботи. «100% бронювання дає можливості для великих маніпуляцій. Якщо ти маєш 100% — це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей: і не важливо, чи є він ремонтником, чи не є, є він енергетиком, чи не є», — сказав прем’єр.

Він додав, що проблема, на його думку, набула значного масштабу. За словами Корецького, щомісяця на таких підприємствах продовжують бронювання для десятків тисяч працівників. Саме з цим уряд пов’язує необхідність переглянути чинні правила. Водночас прем’єр не уточнив, якими саме будуть остаточні зміни та чи збережуть окремі категорії підприємств право бронювати весь штат.

Критичний статус не має залежати лише від зарплат і податків

Корецький також наголосив, що під час визначення критично важливих підприємств потрібно враховувати не лише їхні фінансові показники. За його словами, рівень заробітної плати та відсутність податкової заборгованості самі по собі не означають, що підприємство має критичне значення для держави. «Потрібно розділити критичність і економічний блок. Тому що заробітна плата і відсутність сплати податків, заборгованості за податками, — це не завжди означає, що підприємство критичне. Критичне — це обороноздатність і життєзабезпечення держави», — заявив прем’єр.

Тобто, за його логікою, під час ухвалення рішень потрібно оцінювати реальний внесок підприємства в оборону країни та забезпечення її основних потреб. Йдеться, зокрема, про роботу оборонного й енергетичного секторів та інших важливих для держави галузей.

Корецький навів приклад із підрядником енергетичної компанії

Прем’єр пояснив можливі зловживання на прикладі підприємства, яке виконує роботи для енергетичної компанії.

За його словами, підрядник може мати 100 працівників, але лише 20 із них фактично виконують роботи для цієї компанії. Попри це, бронювання можуть отримати всі 100 працівників.

Таким чином, право на повне бронювання може поширюватися на людей, чия робота безпосередньо не пов’язана з виконанням критично важливого замовлення.

Саме такі ситуації, за словами Корецького, змушують уряд переглядати підхід до бронювання. Водночас наведений ним приклад не означає, що всі підприємства користуються цією можливістю з порушеннями.

Які зміни до бронювання готує уряд

Раніше Корецький заявляв, що зміни до системи бронювання не повинні спричинити радикальних змін для критично важливих підприємств оборонного та енергетичного комплексів. За його словами, відповідну постанову ще доопрацьовують. Після завершення роботи документ мають ухвалити й оприлюднити. «Постанова в процесі опрацювання, вона обов’язково буде доопрацьована, ухвалена і оприлюднена. Ніякої зради там немає. Всі деталі будуть тоді, коли вони будуть оприлюднені, і прийняті всі відповідні рішення», — сказав прем’єр.

13 жовтня Кабінет міністрів ухвалив постанову про організацію бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час. Вона передбачає зміни до чинної системи, однак станом на момент заяви Корецького документ ще не оприлюднили. Тому остаточні умови бронювання та порядок їх застосування поки що залишаються невідомими.

Що передбачав оприлюднений проєкт постанови

Раніше народний депутат Ярослав Железняк опублікував проєкт урядової постанови, у якому пропонували змінити ліміти бронювання для окремих категорій підприємств. Зокрема, документ передбачав:

зменшення ліміту бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85%;

скорочення ліміту для комунальних підприємств із 75% до 60%;

зміну бази розрахунку 50-відсоткової квоти;

створення при Кабінеті міністрів Координаційного центру з питань бронювання.

За даними Железняка, до складу нового органу могли увійти 17 осіб, зокрема представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції. У проєкті також передбачалося, що без позитивної рекомендації Координаційного центру підприємства не зможуть отримати статус критично важливих або квоту на бронювання понад 50%. Крім того, орган міг би рекомендувати скасування такого статусу.

Водночас у документі, оприлюдненому депутатом, не були чітко визначені строки розгляду, критерії ухвалення рішень і механізм їх оскарження. Важливо, що йдеться саме про положення оприлюдненого проєкту. Поки остаточний текст постанови не опубліковано, не можна стверджувати, що всі ці пропозиції залишаться в документі без змін.

Депутати виступили проти створення Координаційного центру

Плани щодо створення нового органу викликали заперечення серед народних депутатів. Представники різних парламентських фракцій звернулися до Корецького з вимогою відмовитися від ідеї створення Координаційного центру з організації бронювання. Народний депутат Олександр Федієнко, який очолює підкомітет із питань безпеки в кіберпросторі, заявив про ризики, пов’язані з появою додаткової ланки погодження.

За його оцінкою, новий порядок може затримувати бронювання працівників оборонних підприємств, енергетики та критичної інфраструктури. Це, своєю чергою, може вплинути на виконання державних контрактів. Отже, дискусія стосується не лише відсотка працівників, яких можна бронювати, а й самого механізму ухвалення рішень. Уряд заявляє про необхідність протидіяти зловживанням, тоді як частина депутатів застерігає від можливих затримок для підприємств, важливих для оборони та роботи держави.

Остаточні правила стануть зрозумілими після оприлюднення урядової постанови. До цього часу запропоновані ліміти та повноваження Координаційного центру слід розглядати як положення проєкту, а не як остаточно затверджені норми.

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