Королівський аксесуар за €30 тисяч: який годинник носила Людмила Янукович

Колишня перша леді України Людмила Янукович носила годинник Breguet Reine de Naples, вартість якого становить близько 30 тисяч євро (приблизно 1 518 480 грн). Назва цієї моделі пов’язана із сестрою Наполеона, а її історія стала приводом для іронічного порівняння долі аксесуара з життям королеви, на честь якої його назвали.

Перший наручний годинник для Кароліни Мюрат

За словами блогера, модель Reine de Naples пов’язана з появою першого задокументованого наручного годинника. Його Абрахам-Луї Бреге виготовив у 1812 році для Кароліни Мюрат – сестри Наполеона та королеви Неаполя.

"Тож який ще годинник могла носити Людочка, якщо не королівський? Та є нюанс… Пані Людмилі варто було б уважніше почитати історію, бо доля тієї королеви виявилась до болю знайомою", – сказав блогер cats_and_watches.

Вигнання Кароліни Мюрат і паралель з Янукович

Після падіння Наполеона Кароліна втратила королівство. Решту життя вона провела у вигнанні під вигаданим титулом графині Ліпона. Як пояснив співрозмовник, Ліпона – анаграма слова Napoli, тобто назви Неаполя.

Чоловіка Кароліни, Йоахіма Мюрата, розстріляли. Згадуючи цю частину історії, блогер окремо зауважив, що Віктору Федоровичу "пощастило більше". Саме в історії втрати королівства та вигнання він побачив іронічну паралель із власницею Breguet.

"Хотіла пані королівський годинник, а отримала разом з ним і справжню королівську долю", – підсумував cats_and_watches.

Про це "Телеграфу" розповів блогер cats_and_watches, назвавши своє спостереження власною "теорією змови". Він звернув увагу на історичну постать, чиє ім’я стоїть за назвою дорогого аксесуара.

Розслідувачі знайшли ознаку, що ексружина Януковича могла померти.

Людмилу Янукович вже раз хоронили у січні 2022. Тоді в адвокатському об'єднанні Aver Lex, яке захищає інтереси екс-президента Віктора Януковича в судах, спростували інформацію про її смерть.

Журналісти-розслідувачі стверджують, що встановили місце проживання експрезидента України Віктора Януковича в Росії. За їхніми даними, він нібито користується іншим ім’ям, що ускладнювало його пошук у російських державних реєстрах.

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