Ковальський заявив, що підозру директору НАБУ Кривоносу юридично не було вручено

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Кримінальне провадження щодо директора НАБУ Семена Кривоноса закрили.

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський пояснив, що письмове повідомлення про підозру, підписане колишнім генпрокурором Русланом Кравченком, фактично не було вручено.

За словами Ковальського, документ надіслали поштою від імені фізичної особи, а не Офісу генерального прокурора. Також не було доручення слідчому ДБР або іншому прокурору вручити підозру особисто.

Водночас у Єдиному реєстрі досудових розслідувань спочатку з’явилася відмітка про її вручення, хоча фактично цього не відбулося. Згодом відмітку скасували, а слідчі ДБР ухвалили рішення про закриття провадження.

Ковальський додав, що спілкується з Кривоносом телефоном та особисто, однак питання цього кримінального провадження вони не обговорювали.

14 вересня відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко опублікував скриншот відстеження поштового відправлення, яке містить повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Центр протидії корупції заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко після підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу нібито виїхав за межі України. У ЦПК стверджують, що це могло статися в обмін на можливість залишити країну.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заперечили заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо нібито підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та пропозицій гарантій недоторканності.

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