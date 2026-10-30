Кравченко перетнув кордон за документами про відрядження — ДПСУ

30 жовтня у Державній прикордонній службі України спростували інформацію про те, що колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко нібито виїхав за кордон «за дзвінком з Києва». У ДПСУ заявили, що він перетнув кордон у вересні на законних підставах і мав документи про службове відрядження. Телефонний дзвінок, про який ідеться в повідомленнях, був частиною стандартної процедури інформування, а не дозволом на виїзд.

Інформацію про те, що Руслан Кравченко нібито зміг виїхати з України після дзвінка з Києва, у Державній прикордонній службі назвали неправдивою та абсурдною. За його словами, Кравченко перетнув державний кордон уночі 14 вересня 2026 року через пункт пропуску «Шегині» на Львівщині. На момент поїздки він обіймав посаду генерального прокурора.

Під час прикордонного контролю Кравченко надав документи про службове відрядження. Саме вони, за поясненням Демченка, давали йому законні підстави для виїзду з України. Водночас під час перевірки документів у базі даних спрацювало спеціальне доручення уповноваженого державного органу. Воно мало індекс «І», що означає «інформування».

Як пояснив речник ДПСУ, таке доручення не забороняє людині перетинати кордон. Воно лише зобов’язує прикордонників повідомити орган, який надіслав відповідний запит, про виїзд цієї особи. «За визначеним алгоритмом дій ініціатор доручення був відразу повідомлений у телефонному режимі про виїзд з України цієї особи. Додам, що це доручення не передбачає заборони виїзду людини, а лише інформування ініціатора», — пояснив Демченко.

Він також наголосив, що жодних заперечень проти виїзду Кравченка від органу, який надіслав доручення, не надходило. Інших документів або розпоряджень, які б обмежували право колишнього генпрокурора на виїзд, ДПСУ також не отримувала.

Які доручення можуть зупинити виїзд за кордон

У Держприкордонслужбі пояснили, що державні органи можуть надсилати прикордонникам різні доручення. Вони мають чітко визначені правила виконання. Зокрема, це може бути заборона на виїзд, доручення про розшук людини або вимога додатково перевірити, чи має вона законні підстави для перетину кордону.

У випадку з Кравченком, за словами Демченка, жодної заборони не було. Тому прикордонники оформили його виїзд відповідно до наданих документів і чинної процедури. «У цьому випадку заборони не було, а відповідно, діяли й прикордонники. Коли обмеження від уповноважених органів зазначені в системі, особа на виїзд не допускається», — підсумував речник ДПСУ.

Таким чином, у прикордонній службі стверджують, що телефонне повідомлення до Києва не було окремим дозволом на виїзд Кравченка. За версією ДПСУ, це було звичайне інформування державного органу про перетин кордону, а сам виїзд відбувся на підставі документів про службове відрядження. Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив «Укрінформу».

У НАБУ та САП заперечили причетність до подій, про які заявив колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він стверджував, що керівники антикорупційних органів нібито просили направити до Австрії групу осіб, яка мала вчинити щодо нього «протиправні насильницькі дії».

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що ще у вересні отримав інформацію про підготовку протиправних насильницьких дій щодо нього. За його словами, до організації групи, яка нібито мала вчинити ці дії, могли бути причетні керівники НАБУ та САП, а накази надходили з Офісу президента.

Нагадаємо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України зареєстрував основне місце проживання у Відні.

також відомо, що Руслан Кравченко задекларував 1,36 млн грн заробітної плати за неповний 2026 рік, тоді як доходи його дружини Олександри перевищили 5,4 млн грн. Відомості про майно, доходи та заощадження подружжя містяться в декларації, поданій після звільнення.

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