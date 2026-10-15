Країни G7 допоможуть відновити пошкоджене укриття ЧАЕС

Країни «Групи семи» виділять 260 млн євро на терміновий ремонт Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Укриття пошкодив російський безпілотник у лютому 2025 року. Загалом для ремонту та повного відновлення споруди потрібно щонайменше 500 млн євро, а завершити роботи планують до 2030 року.

Країни «Групи семи» (G7) спрямують 260 млн євро на ремонт захисної споруди над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Йдеться про Новий безпечний конфайнмент — велику сталеву арку, яка накриває зруйнований після аварії 1986 року реактор. Про рішення повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у четвер. Кошти мають допомогти розпочати термінові роботи після пошкоджень, яких споруда зазнала внаслідок російської атаки.

Водночас виділеної суми недостатньо для повного відновлення укриття. За попередніми оцінками, на це знадобиться щонайменше 500 млн євро. Тому міжнародні партнери мають знайти ще близько 240 млн євро.

Чому укриття потрібно терміново ремонтувати

Новий безпечний конфайнмент пошкодив російський безпілотник 14 лютого 2025 року. Удар пробив зовнішню та внутрішню обшивку споруди, а також пошкодив важливі системи. Це створило ризики для двох головних завдань укриття. Перше — не допустити поширення радіоактивних матеріалів. Друге — забезпечити безпечний демонтаж старого саркофага, який звели над четвертим енергоблоком після аварії на ЧАЕС у 1986 році.

Новий конфайнмент будували саме для того, щоб накрити пошкоджений реактор і створити умови для подальших робіт із ним. Його конструкція має захищати довкілля від радіоактивних речовин, а працівників — від небезпечних умов під час демонтажу старих конструкцій. Після удару споруда потребує ремонту, щоб знову повноцінно виконувати ці завдання. Відкладати роботи надовго не можна: пошкодження можуть посилити ризик корозії сталевої арки.

Чому роботи потрібно завершити до 2030 року

За оцінками ЄБРР, ремонт і повне відновлення функціональності конфайнменту потребуватимуть щонайменше 500 млн євро. Роботи необхідно завершити до 2030 року. Одна з причин — захист сталевої конструкції від корозії. Від стану арки залежить її здатність залишатися безпечною протягом усього передбаченого терміну експлуатації.

Новий безпечний конфайнмент проєктували на 100 років служби. Щоб споруда могла виконувати свої функції протягом цього часу, потрібно усунути наслідки атаки та відновити пошкоджені елементи й системи. Саме тому зараз важливо не лише закрити місця пошкоджень, а й повернути укриттю необхідний рівень безпеки та функціональності.

G7 закликає інші країни долучитися до фінансування

Рішення про виділення 260 млн євро оголосили після зустрічі міністрів фінансів країн G7 під час осінніх зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Бангкоку. У заяві країни «Групи семи» висловили глибоке занепокоєння ризиками для ядерної безпеки, які виникли після російського удару. Вони також підтвердили готовність мобілізувати кошти для відновлення укриття.

Водночас G7 закликала інших міжнародних партнерів долучитися до фінансування. Це необхідно, оскільки загальна вартість ремонту, за попередніми оцінками, значно перевищує суму, яку готові надати країни «Групи семи».

Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо подякувала країнам G7 за підтримку та закликала міжнародну спільноту зробити свій внесок у відновлення споруди. «ЄБРР вдячний країнам G7 за їхнє незмінне лідерство та відданість ядерній безпеці в Чорнобилі», — заявила Рено-Бассо. Вона також повідомила, що банк скликає донорську конференцію в Парижі на 9 листопада 2026 року. Її проведуть під спільним головуванням Франції, України та ЄБРР. На зустрічі планують обговорити подальше фінансування термінового ремонту.

Яку роль у відновленні ЧАЕС відіграє ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку координує міжнародні зусилля з ядерної безпеки в Чорнобилі з 1995 року. За цей час банк допоміг залучити понад 2,5 млрд євро міжнародних внесків. Значну частину цієї суми надали країни G7. Крім того, сам ЄБРР спрямував понад 700 млн євро власних коштів на проєкти, пов’язані з ядерною безпекою та виведенням об’єкта з експлуатації.

Тепер банк координує пошук додаткового фінансування для ремонту конфайнменту. Відновлення споруди потребує участі кількох міжнародних партнерів, адже йдеться про значні витрати та безпеку об’єкта, наслідки аварії на якому мають міжнародне значення. Отже, країни G7 готові надати 260 млн євро, але для повного відновлення укриття ЧАЕС потрібно знайти ще значні кошти. Наступним кроком стане залучення інших донорів, щоб завершити необхідні роботи до 2030 року та повернути споруді повноцінну функціональність. Про це повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у четвер.

Ще 16 українців змогли виїхати з тимчасово окупованих Росією територій на підконтрольну Україні землю. Серед врятованих — жінка з обмеженою рухливістю та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, який втратив дружину напередодні евакуації.

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