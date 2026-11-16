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У ніч на 16 листопада 2026 року Україна знову атакувала Кримський міст. Це сталося після доволі тривалої паузи: востаннє масштабні удари по цій споруді фіксувалися ще влітку 2025-го. Російська окупаційна влада підтвердила удар: рух мостом обмежили, у Керчі розгорнули оперативний штаб, а за повідомленнями місцевих пабліків, удар припав на одну з арок судноплавного прольоту. Судячи з усього, є певні пошкодження — однак не настільки глобальні, аби надовго вивести цей об'єкт з ладу.

Але справа навіть не в тому, наскільки серйозним виявилося ураження цього разу. Важливий сам факт: Україна досі розглядає Кримський міст як законну воєнну ціль і готова завдавати по ньому ударів, попри всі розмови про «червоні лінії» та попри те, що Росія вклала в його захист чималі ресурси. Це також можна інтерпретувати як своєрідну відповідь на удари РФ по мостах у Києві, Запоріжжі та інших українських містах.

То що ж це за споруда — Кримський міст — станом на зараз, навіщо він потрібна, скільки разів його вже атакували і чи можна зрештою зруйнувати його так, щоб відрізати Крим від материкової Росії? Видання UA.News разом із експертами розбиралося в питанні.

Що це за міст і навіщо він Росії

Кримський міст (який також називають Керченським) з'єднує окупований український півострів із Краснодарським краєм Росії через Керченську протоку. Його відкрили у травні 2018 року. Для Кремля це був не тільки масштабний інфраструктурний проєкт, але й особистий піар Путіна: міст мав символізувати, що Крим «назавжди з Росією», і фізично зв'язати півострів із материковою частиною РФ. До повномасштабного вторгнення він виконував переважно цивільну функцію: забезпечував півострів товарами, продуктами й загалом усім необхідним.

Але з початком великої війни все змінилося. Росія почала використовувати міст у воєнних цілях: перекидати по ньому війська, техніку, боєприпаси та пальне для угруповання, яке воює на півдні України. Саме тому Кримський міст став однією з головних цілей для українських сил. Він був і залишається об'єктом подвійного призначення: це нібито й цивільна інфраструктура, яка при цьому активно використовується для забезпечення військової машини.

Однак останніми роками ситуація суттєво змінилася. За різними оцінками, з роками війни міст дедалі більше втрачав своє стратегічне значення. Логістика ворога розгалужувалася та диверсифікувалася, а південне угруповання військ забезпечується в тому числі через окуповані території на сході. Водночас міст через Керченську протоку залишається важливим політичним символом окупації, і його потенційне знищення мало б для Росії не лише військові, а й репутаційні наслідки.

Паралельно з цим Росія зіткнулася з новою проблемою: траса Р-280 «Новоросія», яка з'єднує Ростов-на-Дону з окупованим Кримом і яка доволі довго була альтернативою мосту, перетворилася на справжню «дорогу смерті» через домінування українських дронів. БПЛА полюють на вантажівки просто на трасі, знищуючи їх одну за одною. Це змушує російську логістику шукати обхідні шляхи. Тож Кримський міст, з одного боку, вже не є тією критично важливою артерією, якою був на початку війни. З іншого ж він залишається об'єктом, який має і військове, і логістичне, і символічне значення — і саме тому Україна продовжує по ньому бити.



Історія атак: від вантажівки до підводних дронів

Кримський міст масштабно атакували щонайменше тричі за весь час великої війни, і кожна з цих атак мала свої особливості.

Перший великий удар стався 8 жовтня 2022 року — одразу ж після дня народження Володимира Путіна. На автомобільній частині мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою. Це спричинило пожежу на залізничній гілці, де саме перебували цистерни з пальним, а внаслідок обвалення двох напівсекцій автомобільної частини загинули люди, які в той час проїздили мостом. Повністю відновити рух вдалося лише у травні 2023 року — тобто ремонт тривав понад півроку. Пізніше Служба безпеки України розкрила подробиці операції: вибухівку вдалося провезти на територію Росії через кілька країн, замаскувавши її у харчову плівку, а люди, задіяні в операції, не знали про її справжню мету.

Друга масштабна атака відбулася в ніч на 17 липня 2023 року. Цього разу українські сили використали морські надводні дрони «Sea Baby». Удар припав у районі 145-ї опори мосту. Одне пролітне строєння автомобільної частини обвалилося, ще одне зазнало пошкоджень. Загинули двоє людей, які їхали мостом, також були поранені. Повну проїзну здатність для автомобілів вдалося відновити лише у жовтні 2023 року — знадобилося декілька місяців ремонту.

Третя велика атака сталася 3 червня 2025 року, і цього разу СБУ заявила про підводні вибухи. Агенти заздалегідь замінували підводні опори конструкції, а потім підірвали заряд потужністю, еквівалентною приблизно 1,1 тонни тротилу. Київ повідомляв про серйозні пошкодження опор. Кремль тоді підтвердив вибух, але наполягав, що міст нібито не зазнав суттєвих ушкоджень і продовжує функціонувати. Відтоді минуло понад рік, і нинішня атака 16 листопада 2026-го стала першою за цей час.

Показово, що після кожної атаки РФ не просто ремонтувала міст, а й нарощувала його захист. Після 2023 року росіяни почали активно будувати фізичні перешкоди проти морських дронів, а з 2024-го вздовж усього мосту почали встановлювати пальові стіни. До березня 2025 року будівництво цих стін завершили. З боку Чорного моря з'явилися дві паралельні лінії паль, а з боку Азовського — одна, оскільки морські дрони можуть проходити лише через фарватер під аркою мосту, і це надзвичайно складно зробити непоміченими. Також розміщувалися баржі, які мали виконувати роль хибних цілей для ракет з радіолокаційним наведенням, та протидронові їжаки. Але, як показала практика, навіть найпотужніший захист все ж не є абсолютним.



Чи можна зруйнувати міст остаточно

Це питання виникає після кожної нової атаки: чи можливо зрештою знищити Кримський міст повністю, щоб відрізати Крим від материка? Відповідь на нього складніша, ніж здається.

По-перше, треба розуміти, що повністю знищити міст — це не те саме, що просто пошкодити його. Навіть серйозні пошкодження, як-от обвалення кількох прольотів, не означають повного припинення функціонування споруди назавжди. Росіяни щоразу відновлювали рух. Щоб міст перестав виконувати свою функцію повністю і надовго, потрібно завдати ударів по його найуразливіших елементах — опорах, особливо тих, що стоять у воді, або по критичних ділянках прольотів.

По-друге, питання в тому, чим саме бити. Тих засобів, які є або можуть бути в України, недостатньо для повного знищення мосту. Крилаті ракети здатні завдати серйозних пошкоджень, але не обрушити всю споруду. Для повного руйнування потрібні або значно потужніші боєголовки, або скоординовані масштабні удари по кількох критичних точках одночасно.

По-третє, і це найважливіше: навіть повне знищення мосту не означає, що Крим опиниться в ізоляції. Росія вже давно диверсифікувала логістику. Окрім мосту, є «сухопутний коридор» через окуповані території півдня України, є поромні переправи, тощо. Знищення мосту завдало б Росії серйозного удару — передусім репутаційного та символічного — і ускладнило б постачання. Але це точно не стало б якимось «вирішальним ударом», який змінив би хід війни. Саме тому українські сили зараз концентруються на ударах по «сухопутному коридору» в цілому, а не лише по мосту. Руйнування залізничних та автомобільних шляхів на території може мати для військової логістики противника значно більше значення, ніж чергове пошкодження Кримського мосту.



Думки експертів

Військовий оглядач, офіцер-резервіст Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін прокоментував для UA.News ситуацію довкола Кримського моста наступним чином.

«Кримський міст — як і, до речі, будь-який інший міст — це без усіляких сумнівів легітимна ціль України у цій війні. Була і залишається. А от чи є це частиною більш широкої операції — побачимо, якщо будуть ще атаки. Кримський міст досі має цінність і важливість саме у військовому сенсі, хоча при цьому його ураження носить і вагоме символічне значення. Україна може зруйнувати чи як мінімум надовго вивести з ладу цей об'єкт. Засоби для цього є, хоча це й складно. Мости — це взагалі дуже складні об'єкти з точки зору їхнього виведення з ладу. Як би там не було — побачимо, чи це була разова акція, чи системна операція. Тому що по одній єдиній атаці за довгий час складно щось сказати», — зазначив Левін.

Військовий експерт Олег Жданов впевнений: прийшла черга Кримського мосту. Для атак по ньому з'явилися відповідні можливості.

«Ми довго вибивали систему ППО в районі Керчі. Там складна система, щось на кшталт московської. Пробити ці ешелони було дуже складно. Наскільки я розумію, зараз ми все ж подолали порог захисту ППО противника, і один чи декілька дронів таки дісталися мосту. Це перший крок, і далі, сподіваюся, ми будемо системно бити по мосту, нарощуючи бойову міць. Але треба розуміти: дрони можуть пошкодити міст, але не зруйнувати. Суттєві руйнування — це тільки ракети, від 300+ кілограмів бойової частини. Це наші «Нептуни», це SCALP і Storm Shadow, а найкраще і найбільш гарантоване — це балістика. А де наша балістика? Досі її чекаємо.

Сьогодні Кримський міст набув нового значення для окупантів, бо ми фактично контролюємо трасу «Новоросія». На придніпровському і оріховському напрямках не ведуться активні бойові дії — чому? Бо ці напрямки забезпечуються саме цією трасою. Альтернатива їй — Кримський міст. Це кримське угруповання + група армій «Південь». Саме вона залежить від Кримського мосту зараз. Але росіяни знайшли вихід: вони ночами тягають через міст маленькі состави. Невеликі, по 10-15 вагонів, маневровими тепловозами. Тому цей міст досі працює як артерія для постачання ЗС РФ», — резюмував Олег Жданов.



Підбиваючи підсумки, удар по Кримському мосту 16 листопада — це черговий сигнал, який Україна посилає і Москві, і Заходу: Кримський міст залишається легітимною воєнною ціллю, і Київ не відмовляється від наміру стосовно цього об'єкту. Водночас важливо тверезо оцінювати, що цей удар означає і чого він не означає.

Він не означає, що міст завтра обвалиться і Крим опиниться в блокаді. Пошкодження цього разу, судячи з наявної інформації, аж ніяк не є якимись катастрофічними. Він не означає й того, що Україна зараз має достатньо засобів, щоб знищити міст повністю. Але він означає, що тиск на російську логістику триває, і що Кримський міст залишається однією з тих точок, де цей тиск відчувається найболючіше — не тільки фізично, а й символічно.

Загалом же історія цього мосту — це історія про те, як символ може бути одночасно і сильною, і вразливою точкою. Для Путіна це був особистий проєкт, доказ того, що Крим «назавжди» його. Для України це об'єкт, який нагадує про окупацію і який можна використовувати, щоб цю окупацію зробити дорожчою для агресора.

Скільки ще таких ударів знадобиться і чи приведуть вони до бажаного результату — питання відкрите. Але сам факт, що через чотири роки після першого вибуху міст досі стоїть, а Україна досі по ньому б'є, говорить про все. Ця війна триває не лише на полі бою, а й у сприйнятті символів. І Кримський міст — один із найяскравіших таких символів.

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