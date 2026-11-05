Кришував шахрайські кол-центри: високопосадовця Нацполіції Ценова привезли до суду

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5 листопада до суду доставили першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова. Його підозрюють у прикритті шахрайських кол-центрів.

Прокуратура клопотатиме про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 20 млн грн.

Ценов також є фігурантом масштабного кримінального провадження НАБУ і САП під назвою «Карфаген».

Про це повідомляє кореспондент UA.News.

Нагадаємо, що У справі Карфаген затримали першого заступника голови ДСР Нацполіції генерала Сергія Дуку.

Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука(за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

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