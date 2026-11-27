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Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що після повернення з закордонного відрядження розгляне запрошення на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, відрядження були заплановані заздалегідь. Зокрема, поїздки до Рима та Японії готувалися ще в жовтні за запрошеннями міжнародних партнерів. До Японії також вирушає робоча група НАБУ для участі у тренінгу в Токіо.

Кривонос стверджує, що на момент його виїзду у відрядження запрошення на участь у засіданні ТСК до нього не надходило. Після повернення він планує ознайомитися з відповідними документами та запрошеннями.

Повернення директора НАБУ очікується орієнтовно 7–8 грудня.

Джерело: Радіо Свобода.

Директор НАБУ Семен Кривонос, очільник САП Олександр Клименко, колишній голова СБУ Василь Малюк та ексгенпрокурор Руслан Кравченко не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Депутат Олексій Гончаренко повторно запросив їх на засідання.

Раніше Кривонос заявив про медійну атаку на НАБУ та САП.

Генерал Дука підтвердив звинувачення Кравченка на адресу директора НАБУ Кривоноса.

Також генерал СБУ Дука запропонував керівникам НАБУ і САП пройти поліграф.

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