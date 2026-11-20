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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зазнають скоординованої медійної атаки.

Її мета — відвернути увагу суспільства від корупційних розслідувань і підірвати довіру до антикорупційних органів. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

За його словами, кампанія координується з єдиного центру, а її підтримують фігуранти інших кримінальних проваджень. У НАБУ обіцяють згодом оприлюднити підтвердження.

Керівник САП Олександр Клименко зазначив, що антикорупційні органи дісталися до корупційних схем усередині правоохоронної системи. За його словами, йдеться не про всю СБУ чи прокуратуру, а про окремі підрозділи та їхніх керівників.

Клименко також заявив, що противники розслідувань змінювали свої аргументи: спочатку говорили про нібито російський слід у НАБУ, потім закликали не розслідувати корупцію під час війни, а тепер стверджують, що такі справи заважають мирним переговорам.

Відео: Генерал Дука заявив, що НАБУ тисне на політичне керівництво держави.

Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

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