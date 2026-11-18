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Другий сенат Конституційного Суду України визнав такою, що відповідає Конституції, норму Кримінального кодексу щодо можливості умовно-дострокового звільнення осіб, засуджених за тяжкі корупційні злочини, після відбуття ними щонайменше двох третин призначеного строку покарання.

Рішення було ухвалене 18 листопада 2026 року за конституційною скаргою громадянина Володимира Трейзуба, який оскаржував пункт 2 частини третьої статті 81 Кримінального кодексу України. Суд дослідив правові аспекти цього припису та дійшов висновку, що його застосування до засуджених за корупційні тяжкі злочини не суперечить Основному Закону.

Зазначена норма ККУ передбачає право на умовно-дострокове звільнення після фактичного відбуття не менше двох третин строку покарання для низки категорій засуджених, зокрема за корупційні кримінальні правопорушення, умисні тяжкі злочини та керування транспортом у стані сп’яніння, що призвело до тяжких наслідків.

Суддею-доповідачем у цій справі виступав Олег Первомайський. Повний текст ухваленого рішення буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду 19 листопада.

Джерело: Конституційний Суд України у Телеграмі.

Конституційний Суд України постановив, що мобілізація судді на військову службу не може бути підставою для припинення виплати йому суддівської винагороди. Отже, проходження військової служби не позбавляє суддів права на отримання відповідних виплат.

Конституційний Суд України відмовився запроваджувати умовно-дострокове звільнення для людей, засуджених до довічного ув’язнення, а також осіб, які вбили кількох людей. Відповідна можливість мала б дозволити їм вийти на волю для проходження військової служби.

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