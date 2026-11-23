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Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про можливе призначення послом України у Вашингтоні. Він відмовився підтверджувати або спростовувати, чи надходила йому така пропозиція від президента Володимира Зеленського, наголосивши, що кадрові рішення такого рівня належать до компетенції глави держави.

«Я не коментую, що хто кому пропонував. Я вважаю, що це виключно прерогатива президента», — заявив ексглава МЗС.

Він додав, що не вважає доречним публічно розповідати про можливі кадрові пропозиції від президента або власну відповідь на них. За словами Кулеби, оголошувати такі рішення має сам Зеленський.

«Мені зараз сидіти і казати: "Ні, не пропонував" або казати: "Так, пропонував, але я відмовився" — це все така гординя і лукавство», — пояснив дипломат.

Кулеба пояснив, чому Україні потрібен посол у США

Колишній міністр також звернув увагу на ризики тривалої відсутності українського посла у Вашингтоні. За його оцінкою, проблема може особливо загостритися вже із січня 2027 року.

Кулеба пояснив, що американська політика дедалі більше формується не лише в Білому домі, а й у Конгресі. Тому Україні необхідно розвивати контакти із сенаторами та конгресменами, залучати нових прихильників і доносити до американських політиків позицію Києва.

Водночас дипломат наголосив, що майбутній посол має бути людиною, якій президент довіряє та з якою йому комфортно працювати.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

До цього Зеленський розповів, кого розглядає на посаду посла України в США.

Нагадаємо, що Зеленський назвав умову для призначення нового посла у США.

Раніше ми також повідомляли, що Зеленський назвав кандидатів на посаду посла України у США

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