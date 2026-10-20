Курс долара та євро 20 жовтня: де найвигідніше купувати й продавати валюту

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У вівторок, 20 жовтня, курси долара та євро в українських банках і пунктах обміну валют змінилися по-різному. У банках американська валюта подорожчала, а вартість євро залежить від установи та способу обміну.

Обмінники купують долар у середньому по 45,06 грн, що на 11 копійок більше, ніж 19 жовтня. Середній курс продажу американської валюти зріс на 8 копійок — до 45,22 грн.

Євро в пунктах обміну купують у середньому по 50,80 грн — на 5 копійок дорожче, ніж напередодні. Водночас середній курс продажу європейської валюти не змінився та становить 51,00 грн.

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,25 грн, що на 15 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 20 копійок — до 45,24 грн.

Курс купівлі долара становить:

у відділеннях — 44,65 грн ;

для карток — 44,80 грн.

Обидва показники підвищилися на 15 копійок.

Євро у відділеннях банку продають по 51,00 грн — на 20 копійок дорожче, ніж попереднього робочого дня. Для карток курс продажу зріс на 26 копійок — до 51,02 грн.

Курс купівлі євро становить 50,00 грн у відділеннях і 50,32 грн для карток. Ці показники зросли на 20 і 18 копійок відповідно.

В Ощадбанку долар у застосунку «Мобільний Ощад» продають по 45,25 грн — на 15 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Для карток курс продажу підвищився на 15 копійок і становить 45,45 грн.

Курс купівлі долара дорівнює 44,90 грн у застосунку та 44,85 грн для карток. Обидва показники зросли на 10 копійок.

Євро в «Мобільному Ощаді» продають по 50,90 грн, без змін порівняно з попереднім робочим днем. Для карток курс продажу також залишився незмінним — 51,05 грн.

Водночас банк підвищив курс купівлі євро на 5 копійок:

у застосунку — 50,30 грн ;

для карток — 50,20 грн.

У ПУМБ долар за готівкового обміну продають по 45,40 грн, а купують по 44,80 грн. Порівняно з 19 жовтня обидва курси зросли на 10 копійок.

За комерційним курсом банк купує долар по 44,90 грн, а продає по 45,40 грн. Обидва показники також підвищилися на 10 копійок.

Євро в межах готівкового обміну ПУМБ продає по 51,00 грн, а купує по 50,30 грн. Порівняно з попереднім робочим днем курс купівлі зріс на 10 копійок, як і курс продажу.

У Monobank долар продають по 45,23 грн — на 19 копійок дорожче, ніж 19 жовтня. Курс купівлі американської валюти зріс на 13 копійок і становить 44,83 грн.

Євро в Monobank продають по 50,99 грн. Курс не змінився порівняно з попереднім робочим днем. Так само залишився незмінним курс купівлі європейської валюти — 50,30 грн.

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонує Monobank — 45,23 грн.

Інші пропозиції:

ПриватБанк для карток — 45,24 грн ;

ПриватБанк у відділеннях — 45,25 грн ;

«Мобільний Ощад» — 45,25 грн ;

ПУМБ за готівкового обміну та за комерційним курсом — 45,40 грн ;

Ощадбанк для карток — 45,45 грн.

Найдешевше євро можна придбати в «Мобільному Ощаді» — по 50,90 грн.

В інших банках курс продажу євро такий:

Monobank — 50,99 грн ;

ПриватБанк у відділеннях — 51,00 грн ;

ПУМБ за готівкового обміну — 51,00 грн ;

ПриватБанк для карток — 51,02 грн ;

Ощадбанк для карток — 51,05 грн.

Якщо потрібно продати долари, найвищий курс купівлі серед наведених банків пропонують Ощадбанк через «Мобільний Ощад» і ПУМБ за комерційним курсом — по 44,90 грн.

Інші курси купівлі долара:

Ощадбанк для карток — 44,85 грн ;

Monobank — 44,83 грн ;

ПриватБанк для карток — 44,80 грн ;

ПУМБ за готівкового обміну — 44,80 грн ;

ПриватБанк у відділеннях — 44,65 грн.

Для продажу євро найвищий курс серед зазначених пропонує ПриватБанк для карток — 50,32 грн.

У Monobank, «Мобільному Ощаді» та ПУМБ за готівкового обміну євро купують по 50,30 грн. В Ощадбанку для карток курс становить 50,20 грн, а у відділеннях ПриватБанку — 50,00 грн.

Вартість купівлі 1000 доларів за курсами продажу, наведеними на 20 жовтня:

Отже, за наведеними курсами найменше за 1000 доларів доведеться заплатити в Monobank — 45 230 грн. Водночас перед обміном варто перевірити актуальний курс у конкретному відділенні або застосунку, оскільки умови операцій можуть відрізнятися залежно від способу розрахунку.

Про це свідчать дані Minfin.

На початку тижня, 19 жовтня 2026 року, в обмінниках долар трохи подешевшав під час купівлі, тоді як євро зріс у ціні. У банках котирування долара переважно не змінилися, а європейська валюта в деяких установах подорожчала.

Раніше стало відомо, скільки коштує бензин станом на 17 жовтня.

Станом на 16 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж автозаправних станцій України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,55 грн за літр, а дизельного пального — 100,84 грн.

Станом на 15 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,34 грн за літр, а дизельного пального - 99,86 грн за літр.

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