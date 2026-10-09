Курс долара та євро в Україні 9 жовтня: скільки коштує валюта в банках і обмінниках

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У п’ятницю, 9 жовтня, курси долара та євро в українських банках зросли. Американська валюта подорожчала на 6 копійок, а європейська — на 4 копійки.

Середній курс долара до гривні в банках України сьогодні становить 45,21 грн/дол. Це на 6 копійок більше, ніж попереднього дня.

Водночас продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,64 грн/дол.

Середній курс євро також зріс. Станом на 9 жовтня він становить 50,82 грн/євро, що на 4 копійки більше.

Продати європейську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 50,01 грн/євро.

У валютних обмінниках України вранці 9 жовтня середній курс долара становить 45,04 грн. Здати американську валюту можна за курсом 44,90 грн/дол.

Готівковий євро в обмінниках коштує в середньому 50,88 грн/євро, а продати європейську валюту можна за курсом 50,60 грн/євро.

Офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,85 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Про це повідомляє Національний банк України.

8 жовтня курси долара та євро в українських банках і обмінниках змінилися по-різному. Американська валюта продовжує триматися на рівні близько 45 гривень, водночас євро й надалі дешевшає.

НБУ встановив курс долара та євро на 7 жовтня.

Нагадаємо, що Офіційний курс долара 6 жовтня вперше в історії перевищить 45 гривень.

НБУ оштрафував платіжну компанію iPay на 16,5 млн грн.

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