Національний банк України встановив оновлені офіційні курси долара та євро на п’ятницю, 27 листопада. Обидві іноземні валюти продовжили дешевшати відносно гривні.

Курс валют НБУ

На п’ятницю, 27 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,10 гривні. Порівняно з четвергом, 26 листопада, американська валюта подешевшала на 17 копійок – попереднього банківського дня її курс становив 45,27 гривні.

Офіційний курс євро також знизився. На 27 листопада НБУ встановив його на рівні 49,49 гривні, що на 4 копійки менше, ніж днем раніше. У четвер, 26 листопада, європейська валюта коштувала 49,53 гривні.

Про це повідомляє НБУ.

Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на вівторок, 24 листопада.

Долар і євро продовжили дешевшати: НБУ оновив курс валют на 23 листопада