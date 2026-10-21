Курс валют 21 жовтня: долар та євро подорожчали

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У середу, 21 жовтня, в українських обмінниках подорожчали долар і євро. Водночас курси в банках відрізняються залежно від установи та способу обміну — готівкою, у відділенні, через мобільний застосунок або за картковими операціями.

Де сьогодні найвигідніше купувати американську та європейську валюту, за яким курсом банки приймають долари й євро від клієнтів та скільки коштують 1000 доларів — розповідаємо в матеріалі.

21 жовтня обмінники купують долар у середньому по 45,10 грн, що на 4 копійки більше, ніж попереднього дня. Курс продажу американської валюти зріс на 3 копійки — до 45,25 грн.

Євро також подорожчав. Обмінні пункти купують європейську валюту в середньому по 50,90 грн — на 10 копійок дорожче, ніж 20 жовтня. Курс продажу зріс на 10 копійок і становить 51,10 грн.

У відділеннях ПриватБанку долар продають по 45,20 грн, що на 5 копійок дешевше, ніж напередодні. Для карткових операцій курс продажу залишився незмінним — 45,24 грн.

Курс купівлі долара становить:

у відділеннях — 44,60 грн, на 5 копійок менше;

для карток — 44,75 грн, також на 5 копійок менше.

Євро у відділеннях банку продають по 50,90 грн — на 10 копійок дешевше, ніж попереднього робочого дня. Для карток курс продажу становить 51,02 грн.

Банк купує євро:

у відділеннях — по 49,90 грн, на 10 копійок дешевше;

для карток — по 50,23 грн, на 9 копійок дешевше.

У застосунку «Мобільний Ощад» долар продають по 45,30 грн, що на 5 копійок дорожче, ніж 20 жовтня. Для карткових операцій курс продажу зріс на 5 копійок — до 45,50 грн.

Курс купівлі долара:

у застосунку — 44,95 грн, на 5 копійок більше;

для карток — 44,90 грн, також на 5 копійок більше.

Євро в «Мобільному Ощаді» продають по 50,90 грн, а для карткових операцій — по 51,05 грн. Обидва курси залишилися без змін.

Курс купівлі євро також не змінився:

у застосунку — 50,30 грн;

для карток — 50,20 грн.

У ПУМБ за готівкового обміну долар продають по 45,40 грн, а купують по 44,80 грн. За комерційним курсом банк купує американську валюту по 44,90 грн і продає по 45,40 грн.

Усі зазначені курси залишилися на рівні 20 жовтня.

Євро в ПУМБ за готівкового обміну продають по 51,00 грн, а купують по 50,30 грн. Порівняно з попереднім робочим днем курси не змінилися.

У Monobank долар продають по 45,23 грн, а купують по 44,83 грн. Котирування американської валюти залишилися незмінними порівняно з 20 жовтня.

Євро банк купує по 50,30 грн — без змін за день. Водночас курс продажу зріс на 2 копійки й становить 51,01 грн.

Найнижчий курс продажу долара серед наведених банків — у відділеннях ПриватБанку: 45,20 грн.

Порівняння курсів продажу американської валюти:

ПриватБанк, у відділеннях — 45,20 грн;

Monobank — 45,23 грн;

ПриватБанк, для карток — 45,24 грн;

Ощадбанк, «Мобільний Ощад» — 45,30 грн;

ПУМБ, готівковий обмін — 45,40 грн;

ПУМБ, комерційний курс — 45,40 грн;

Ощадбанк, для карток — 45,50 грн.

Євро найдешевше можна придбати у відділеннях ПриватБанку та через «Мобільний Ощад» — по 50,90 грн.

Інші курси продажу європейської валюти:

ПУМБ, готівковий обмін — 51,00 грн;

Monobank — 51,01 грн;

ПриватБанк, для карток — 51,02 грн;

Ощадбанк, для карток — 51,05 грн.

Якщо потрібно продати долари, найвищий курс купівлі серед наведених банків пропонує Ощадбанк через застосунок «Мобільний Ощад» — 44,95 грн.

Інші пропозиції щодо купівлі долара:

ПУМБ за комерційним курсом — 44,90 грн;

Ощадбанк для карток — 44,90 грн;

Monobank — 44,83 грн;

ПУМБ за готівкового обміну — 44,80 грн;

ПриватБанк для карток — 44,75 грн;

ПриватБанк у відділеннях — 44,60 грн.

Євро найвигідніше здати в «Мобільний Ощад», ПУМБ за готівкового обміну та Monobank — по 50,30 грн.

В інших банках курси купівлі євро такі:

ПриватБанк для карток — 50,23 грн;

Ощадбанк для карток — 50,20 грн;

ПриватБанк у відділеннях — 49,90 грн.

Вартість купівлі 1000 доларів залежить від обраного банку та способу обміну.

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