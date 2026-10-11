Курс валют на 11 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

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Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на неділю, 11 жовтня 2026 року.

Порівняно з попереднім банківським днем, 10 жовтня, вартість долара США, євро, британського фунта стерлінгів, польського злотого та швейцарського франка не змінилася.

Національний банк України встановив такі офіційні курси іноземних валют:

Долар США — 44,85 грн ;

Євро — 50,13 грн ;

Польський злотий — 11,45 грн.

Курси британського фунта стерлінгів і швейцарського франка також залишилися на рівні попереднього дня.

За тиждень динаміка валют була неоднорідною. Долар США та швейцарський франк подорожчали, тоді як євро, польський злотий і британський фунт стерлінгів продемонстрували зниження вартості.

Таким чином, попри відсутність змін в офіційних курсах основних валют порівняно з 10 жовтня, за тиждень на валютному ринку відбулися коливання.

Раніше Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових і перестрахових продуктів.

Крім того, Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на понеділок, 12 жовтня. Після попереднього зниження обидві валюти знову подорожчали.

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