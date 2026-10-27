Курс валют на 27 жовтня: долар і євро різко подорожчали

0:00 / 0:00

У вівторок, 27 жовтня, в Україні суттєво зросли курси долара та євро. Іноземна валюта подорожчала в обмінниках, банківських касах, а також у мобільних застосунках і під час безготівкових операцій.

Скільки сьогодні коштують долар і євро в обмінниках та провідних банках України — розповідаємо далі.

Станом на ранок 27 жовтня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 46,10 гривні під час купівлі та 45,80 гривні під час продажу. Порівняно з попереднім показником ціни зросли на 50 і 42 копійки відповідно.

Євро в обмінниках можна купити в середньому за 51,70 гривні, що на 40 копійок дорожче. Здати європейську валюту можна за 51,35 гривні — на 30 копійок більше.

Середній курс долара в українських банках 27 жовтня становить 45,95 гривні під час купівлі та 45,30 гривні під час продажу. Це на 29 і 34 копійки більше відповідно.

Євро в банках можна купити в середньому за 51,50 гривні, а продати — за 50,65 гривні. За день курс зріс на 28 і 35 копійок відповідно.

У ПриватБанку долар у касах продають по 45,85 гривні, що на 25 копійок дорожче. Під час купівлі валюти карткою курс становить 45,87 гривні — на 21 копійку більше.

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити за 51,45 гривні, а під час безготівкової операції карткою — за 51,54 гривні. Ціни зросли на 25 і 26 копійок відповідно.

Ощадбанк продає долар у мобільному застосунку по 45,85 гривні — на 35 копійок дорожче. Курс безготівкового долара становить 46,05 гривні, що на 60 копійок більше.

Євро в мобільному застосунку Ощадбанку коштує 51,45 гривні, а під час розрахунку карткою — 51,75 гривні. Зростання становить 60 і 50 копійок відповідно.

У ПУМБ долар у касах продають по 45,90 гривні, що на 40 копійок дорожче. Безготівковий курс долара також становить 45,90 гривні — на 30 копійок більше. Євро в касах банку можна купити за 51,40 гривні, що на 40 копійок дорожче.

У Monobank долар 27 жовтня коштує 45,85 гривні — на 21 копійку більше, ніж раніше. За євро доведеться заплатити 51,50 гривні, що на 24 копійки дорожче.

У п’ятницю, 23 жовтня, банки продавали долар за курсом від 45,30 до 45,50 грн, а євро — від 50,85 до 51,05 грн. В обмінниках американську валюту можна придбати за 45,30 грн, тоді як європейська коштує 51,10 грн.

Офіційний курс валют на 23 жовтня 2026 року: долар дорожчає,євро дешевшає.

Читай нас у