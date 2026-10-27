Курс валют на 28 жовтня: долар встановив новий історичний рекорд

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Офіційний курс долара США в Україні 28 жовтня зріс до 45,60 грн і встановив новий історичний максимум. Водночас євро подешевшало на 10 копійок — до 50,85 грн.

На валютному ринку зберігається тенденція до поступової зміни курсу гривні на тлі повномасштабної війни та економічних викликів.

За оновленими даними Національного банку України, у середу, 28 жовтня, офіційні курси основних іноземних валют становитимуть:

Долар США — 45,60 грн , що на 6 копійок більше, ніж 27 жовтня. Це новий історичний максимум.

Євро — 50,85 грн, що на 10 копійок менше проти попереднього банківського дня.

Попередній рекорд долар установив 27 жовтня, коли його офіційний курс становив 45,54 грн. Євро досягало свого історичного максимуму раніше — 24 серпня, наприкінці літа, коли коштувало 52,25 грн.

За даними 24 Каналу, станом на вечір 27 жовтня середні курси валют у банках були такими:

Долар: купівля — 45,35 грн (+13 копійок), продаж — 45,95 грн (+11 копійок).

Євро: купівля — 50,69 грн (+6 копійок), продаж — 51,45 грн (+2 копійки).

Курс купівлі означає суму, за якою банк готовий придбати валюту в клієнта, а курс продажу — ціну, за якою він продає її.

На чорному ринку долар і євро торгувалися за такими середніми курсами:

Долар: купівля — 46,02 грн (+2 копійки), продаж — 46,09 грн (+2 копійки).

Євро: купівля — 51,40 грн, без змін; продаж — 51,58 грн, що на 11 копійок менше.

Таким чином, на чорному ринку долар коштував дорожче, ніж за офіційним курсом Нацбанку.

За даними Finance.ua, середні курси валют в обмінних пунктах становили:

Долар: купівля — 45,49 грн (+32 копійки), продаж — 46,21 грн (+21 копійка).

Євро: купівля — 51,23 грн (+10 копійок), продаж — 51,91 грн (мінус 2 копійки).

Курси в конкретних банках та обмінниках можуть відрізнятися залежно від установи й місця розташування.

Членкиня правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько в коментарі 24 Каналу розповіла, що минулого тижня Національний банк дещо скоротив обсяги продажу іноземної валюти.

Водночас потреба в підтримці валютного ринку залишається значною, оскільки регулятор продовжує стримувати різкі курсові коливання.

Поступове коригування курсу гривні відбувається на тлі економічних труднощів, спричинених повномасштабною війною. Національний банк використовує наявні інструменти для підтримки стабільності валютного ринку та пом’якшення різких змін курсу.

У вівторок, 27 жовтня, в Україні суттєво зросли курси долара та євро. Іноземна валюта подорожчала в обмінниках, банківських касах, а також у мобільних застосунках і під час безготівкових операцій.

У п’ятницю, 23 жовтня, банкипродавали долар за курсом від 45,30 до 45,50 грн, а євро — від 50,85 до 51,05 грн. В обмінниках американську валюту можна придбати за 45,30 грн, тоді як європейська коштує 51,10 грн.

Офіційний курс валют на 23 жовтня 2026 року: долар дорожчає,євро дешевшає.

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