Курс валют на 31 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на суботу, 31 жовтня 2026 року. Порівняно з попереднім банківським днем, 30 жовтня, вартість основних іноземних валют не змінилася.

Регулятор залишив курси долара, євро та польського злотого на попередньому рівні.

Станом на 31 жовтня офіційний курс становить:

Долар США — 45,52 грн;

Євро — 50,67 грн;

Польський злотий — 11,53 грн.

За підсумками тижня долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали. Водночас польський злотий за цей період подешевшав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — до 16,5% річних.

Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

На думку регулятора, підвищення ставки допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

Нагадаємо, Національний банк України знизив офіційний курс долара на понеділок, 2 листопада, до 45,35 грн. Це на 17 копійок менше, ніж було 30 жовтня.

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