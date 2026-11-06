Курс валют на 6 листопада 2026 року – скільки коштують долар, євро і злотий

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Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на п’ятницю, 6 листопада 2026 року. Регулятор встановив курс долара США на рівні 45,44 грн. Порівняно з 5 листопада подешевшали долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий і швейцарський франк.

За офіційними даними НБУ, 1 євро коштує 51,04 грн, а 1 польський злотий — 11,62 грн. Таким чином, курс основних валют на 6 листопада становить:

1 долар США — 45,44 грн;

1 євро — 51,04 грн;

1 польський злотий — 11,62 грн.

Курс валют станом на 6 листопада 2026 року

Про це повідомляє НБУ.

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