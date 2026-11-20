Святвечірні традиції України, Польщі та Литви можуть увійти до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Кулінарні звичаї трьох країн уже дослідили та зібрали в окремій книзі, де представили спільні страви й особливості кожної кухні. Серед українських рецептів — кутя, узвар, пампухи з маком, пісні голубці та вареники.

Про підготовку спільної номінації та видання книги розповіла дослідниця галицької кухні Маріанна Душар. Книгу «Традиційні страви надвечір'я Різдва в Литві, Польщі та Україні» створили історики й дослідники гастрономії з трьох країн. Серед авторів — Ярослав Думановський, Римвідас Лаужикас, Мілда Валанчаускене та львівський історик Ігор Лильо.

Видання презентували Національна комісія Литви у справах ЮНЕСКО та Литовський національний культурний центр. Його мета — познайомити читачів із різдвяними кулінарними традиціями трьох країн, які протягом століть були пов'язані спільною історією та культурою. Ідея створити книгу виникла під час підготовки номінації для внесення традиції святкування Святвечора в Литві, Польщі та Україні до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Автори звернули увагу на те, що в усіх трьох країнах збереглася традиція готувати на Святвечір 12 страв. Щоб показати спільне та відмінне в національних кухнях, вони відібрали шість страв, які готують у кожній із трьох країн, а також по шість характерних для Литви, Польщі та України.

Водночас автори наголошують: поділ страв за країнами не означає, що якась із них належить лише одному народу. Рецепти поширювалися між регіонами, змінювалися та ставали частиною традицій різних спільнот. Наприклад, страви, характерні для литовського Святвечора, можна зустріти в окремих регіонах Польщі. А деякі польські різдвяні страви готують і в Україні.

У книзі пояснюють, що культурна спадщина не завжди має чіткі кордони. Те, що вважається традиційним для однієї країни, може бути таким самим важливим і для сусідньої, особливо якщо народи мають спільне історичне минуле. «Наше — це те, що передавалося з покоління в покоління протягом багатьох років і стало частиною нашої культурної ідентичності. У той же час той факт, що елемент нематеріальної культурної спадщини вважається «нашим», не виключає його належності «іншим» — особливо тим, з ким у нас спільна історія та тісно пов'язані культурні ідентичності», — зазначають автори.

Вони закликають дивитися на гастрономічні традиції не як на окремі національні набори рецептів, а як на спільну культурну спадщину, що формувалася завдяки контактам між народами.

Які страви увійшли до книги

Серед шести страв, спільних для України, Польщі та Литви, автори назвали:

кутю;

журавлинний кисіль;

борщ із грибними «вушками»;

вареники з капустою та грибами;

запеченого коропа;

оселедець із цибулею та олією.

Окремо в книзі представили страви, характерні для кожної країни. Українську різдвяну кухню в ній описують через шість традиційних рецептів:

колач;

узвар;

вареники з різними начинками;

пампухи з маком;

пісні голубці;

тушкована капуста.

Рецепти з історією у кілька століть

Автори зібрали не лише сучасні рецепти, а й давні кулінарні записи. Найстаріші з них датуються XVI–XVIII століттями. Також до книги увійшли сучасні варіанти страв, якими поділилися кухарі та кулінарні блогери з Литви, Польщі й України. Щоб історичні рецепти було простіше відтворити на сучасній кухні, їх адаптували до зрозумілого формату. Тож читачі можуть не лише дізнатися, що готували на Святвечір кілька століть тому, а й спробувати приготувати ці страви вдома.

У виданні також пояснюють, що гастрономічні традиції формувалися протягом багатьох століть. На них впливали переселення людей, торгівля, поширення релігій, обмін технологіями та культурні контакти між різними народами. Тому кухня кожної країни — це не замкнена система, а результат тривалого обміну досвідом і рецептами. Книгу «Традиційні страви Святвечора в Литві, Польщі та Україні» можна безкоштовно прочитати онлайн англійською мовою. Електронна версія доступна за посиланням.

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