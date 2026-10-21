Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення в декларації за 2025 рік Олени Дзюби, членкині експертної команди Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова, яка раніше працювала в системі МСЕК. У декларації не вказали квартиру чоловіка вартістю понад 3,4 млн грн, автомобіль Toyota Venza та інше майно. Також у НАЗК виникли питання щодо походження готівки на понад 1,4 млн грн і грошей, за які свекруха посадовиці придбала квартиру для сина.

Декларація Олени Дзюби увійшла до п’ятірки декларацій, у яких агентство виявило ознаки порушень за підсумками повних перевірок, завершених у вересні 2026 року. Раніше Дзюба працювала лікаркою-терапевткою Козятинської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. Після реформування системи МСЕК вона увійшла до експертної команди Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Її чоловік також працював у системі медико-соціальної експертизи й до червня 2025 року подавав декларації через роботу у Вінницькому обласному центрі МСЕК.

За результатами перевірки НАЗК встановило ознаки недостовірних відомостей у декларації на понад 5,3 млн грн. Крім того, агентство виявило ознаки необґрунтованості активів на понад 4,1 млн грн. Серед майна, яке не потрапило до декларації, — квартира чоловіка у Вінниці, автомобіль Toyota Venza та його корпоративні права у приватному підприємстві. Також у НАЗК виникли запитання щодо готівки на понад 1,4 млн грн. Посадовиця не надала документів, які підтверджували б законне походження цих коштів.

Квартиру за 82 тисячі доларів подарувала мати

Особливу увагу агентства привернула квартира у Вінниці площею 65,4 кв. м. За оцінкою НАЗК, її вартість перевищує 3,4 млн грн. Власником нерухомості є чоловік посадовиці. Як встановило агентство, у вересні 2024 року чоловік отримав квартиру в подарунок від матері. При цьому жінка придбала нерухомість за 82 тисячі доларів і того самого дня передала її синові.

Олена Дзюба пояснила, що не вказала квартиру в декларації через технічну помилку. За її словами, вона вважала, що відомості про майно чоловіка автоматично з’являться в її декларації, оскільки він також звітує про свої статки. Однак НАЗК не прийняло це пояснення. Під час перевірки з’ясувалося, що подружжя подало декларації 9 березня 2026 року з однієї IP-адреси. Чоловік надіслав свою декларацію о 20:02, а посадовиця — о 21:27. На думку агентства, за таких обставин Дзюба мала можливість перевірити відомості про нерухомість і правильно вказати їх у власній декларації.

Доходи свекрухи не відповідали вартості квартири

Окремі запитання у НАЗК виникли щодо того, звідки мати чоловіка посадовиці взяла гроші на придбання нерухомості. За даними податкових реєстрів, із 1998-го до 2025 року офіційний дохід жінки становив лише 5,86 тис. грн без урахування пенсійних виплат. Водночас упродовж 2020–2025 років вона отримала близько 151,7 тис. грн пенсії.

Ці суми суттєво відрізняються від вартості квартири, за яку жінка заплатила 82 тисячі доларів. Саме ця невідповідність привернула увагу НАЗК під час перевірки. Водночас сама різниця між офіційними доходами та вартістю нерухомості ще не означає, що походження грошей остаточно встановлено. За результатами перевірки агентство виявило ознаки порушень, а матеріали передали правоохоронцям для подальшого розслідування.

Питання виникли й щодо будинку та готівки

Квартира — не єдиний актив, який привернув увагу НАЗК. Агентство також виявило недостовірні відомості щодо житлового будинку Олени Дзюби в Калинівці площею 105,3 кв. м. За наявними даними, кошторисна вартість будівництва будинку становила 850 тис. грн. Однак цю суму посадовиця не зазначила в декларації.

Дзюба пояснила, що будинок зводили власними силами. Проте НАЗК не погодилося з її аргументами. Крім того, агентство не отримало документів, які підтверджували б законне походження готівки на понад 1,4 млн грн. Ці кошти також стали частиною перевірки декларації.

Матеріали передали до Нацполіції

За підсумками перевірки матеріали НАЗК долучили до кримінального провадження, у межах якого Національна поліція України проводить досудове розслідування.

Отже, перевірка виявила низку розбіжностей у декларації Олени Дзюби — від незазначеної квартири та автомобіля до питань щодо готівки й походження коштів на нерухомість. Водночас остаточні висновки про можливі правопорушення мають ґрунтуватися на результатах розслідування та рішеннях компетентних органів. Про результати перевірки повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості на загальну суму майже 3,9 млн грн у декларації заступника генерального директора з безпеки АТ «Антонов» Олександра Рибалки. Виявлені розбіжності мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

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