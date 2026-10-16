Квартира за мільйони доларів і автопарк преміумкласу, що відомо про статки родини Арбузова

Після втечі до Росії у 2014 році Арбузов заявляв, що залишився без грошей і був змушений орендувати житло. Однак уже за рік його старший син, якому тоді виповнилося 18 років, став власником квартири площею 150 квадратних метрів у московському житловому комплексі «Дім на Мосфільмівській». За оцінкою авторів розслідування, нині ця нерухомість коштує від $1,55 млн до $1,79 млн.

Дружина колишнього українського прем’єра Ірина Арбузова та його молодший син Михайло оселилися в котеджному селищі Новинки на Новоризькому шосе в Підмосков’ї. З цією адресою також пов’язують автомобілі преміумкласу: Bentley Continental GT, Range Rover і Mercedes-Benz G-Class. Окрему увагу автори розслідування звернули на автомобіль, який Арбузов придбав для дружини. У деклараційних документах зазначена купівля Range Rover за 5 млн рублів — це приблизно $59,7 тис. За даними розслідувачів, ця сума у 13 разів перевищує задекларований заробіток подружжя за три роки.

Компанія сина та фонд із активами майже на $67 млн

У 2015 році старший син Арбузова зареєстрував у Росії компанію «Вікінг-Нерухомість», а вже за рік продав її іноземній фірмі. У 2025 році він через суд домігся розірвання угоди, заявивши, що покупець так і не заплатив за компанію. За даними розслідування, на кінець 2025 року активи «Вікінг-Нерухомості» становили 325,9 млн рублів — приблизно $3,89 млн.

Із цією компанією пов’язаний закритий особистий фонд «Південний Схід Інвест», зареєстрований у жовтні 2024 року. Ним керує Анастасія Кучер, яка раніше очолювала компанію сина Арбузова. Обидві організації зареєстровані за однією адресою в підмосковному Одинцово. На кінець 2025 року активи фонду сягнули майже 5,6 млрд рублів, або близько $66,8 млн. Ім’я засновника фонду приховане.

Що задекларував сам Арбузов

Попри виявлені в родини активи, у власній декларації Сергій Арбузов зазначив нульовий дохід за 2025 рік. На єдиному банківському рахунку в нього було 266 тис. рублів — приблизно $3,17 тис. Розслідування Explainer звертає увагу на розбіжність між цими задекларованими показниками та майном, яким володіють його найближчі родичі. Водночас наявність активів у членів родини сама по собі не доводить, що вони належать особисто Арбузову або придбані за його кошти.

Сергій Арбузов обіймав посаду прем’єр-міністра України у 2014 році, за президентства Віктора Януковича. Після втечі до Росії він залишився там і згодом став депутатом Державної думи РФ. Перерахунок виконано за офіційним курсом Банку Росії на 16 жовтня 2026 року — 1 долар США = 83,76 рубля. Про це йдеться в розслідуванні проєкту Explainer.