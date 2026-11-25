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Україна розраховує щороку отримувати близько 15 млрд грн додаткових надходжень до державного бюджету завдяки легалізації та оподаткуванню ринку криптовалют.

Запровадження правил регулювання ринку віртуальних активів має забезпечити нові джерела бюджетних доходів. Очікується, що додаткові надходження допоможуть державі фінансувати потреби країни в умовах повномасштабної війни.

Верховна Рада 25 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д, який встановлює правила регулювання ринку віртуальних активів та порядок їхнього оподаткування. Документ підтримав 271 народний депутат.

За оцінкою народного депутата Ярослава Железняка, запровадження відповідних правил може забезпечити державному бюджету близько 15 млрд грн додаткових надходжень. Водночас фактичний обсяг доходів залежатиме від роботи ринку та виконання нових податкових вимог.

Ухвалення закону також є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.

Податок нараховуватимуть на прибуток від продажу віртуальних активів, тобто на різницю між вартістю їхнього придбання та реалізації.

Закон також встановлює вимоги до діяльності криптовалютних платформ, передбачає їхнє ліцензування та запроваджує механізми державного нагляду за ринком.

Регуляторні повноваження розподілять між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

Про це повідомляється із посиланням на Bloomberg.

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