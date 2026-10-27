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76-річний Микола Луценко, відомий як ведучий програми «Миколина погода» на телеканалі ICTV, знявся в рекламному ролику бренду головних уборів українського дизайнера Руслана Багінського.

Під час зйомок Микола Луценко приміряв різні моделі кашкетів і біні від Baginskiy, а також промовив свій відомий девіз.

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Слова, що давно вийшли за межі метеорологічного випуску для всіх нас. Дякуємо, Миколо, за особливе RB-включення і за настрій. Прогноз на сьогодні: I love RB!", - зазначили в Instagram бренду.

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