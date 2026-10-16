Лєра Мандзюк зізналася, що пережила сексуальне насильство у шість років

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Українська гумористка Лєра Мандзюк уперше відверто розповіла про сексуальне насильство, якого зазнала в дитинстві. За словами комікеси, коли їй було лише шість років, до неї домагався далекий родич.

За словами Мандзюк, тоді вона побоялась розказати комусь про прикру ситуацію, оскільки думала, що її насварять.

Лєра Мандзюк пережила сексуальне насильство

Комікеса пригадала ситуацію, яка дуже сильно її закрила і через яку вона заперечувала секс та сексуальність.

Коли Лєрі було шість років, вона пішла з мамою у гості до родичів. Це було влітку перед школою. Вона була єдиною дитиною і їй стало скучно. Тоді дівчина вирішила піти бавитися на вулицю.

За Лєрою одразу пішов чоловік, її далекий родич. Він запропонував зібрати груші та поїсти малину у садку. Дівчина погодилась на це.

"І я пішла з ним, і там сталася неприємна ситуація. Не люблю груші по сьогоднішній день… Цей чоловік виявився педофілом, я тоді не знала такого слова. Я не розуміла, що відбувається. Спочатку я подумала, що він хоче мене обійняти… З того моменту в мене була страшна травма: і страх, і заборона всього, що стосується сексу", — зізналась Мандзюк.

За словами гумористки, чоловік не змушував її нічого робити. Вона була у сукні і він сував пальці у статеві органи.

"Він не змушував мене нічого робити, я була у сукні, він сував пальці у статеві органи… Це тривало недовго, я змогла вирватись… Він досі живий. Коли я це згадала, я зрозуміла, чому я не носила сукні до 19 років", — сказала Мандзюк.

Лєра зазначила, що дуже довго приховувала цю ситуацію, нікому не розказувала і думала, що це секрет. Дівчина боялась, що після цього до неї зміниться ставлення і було відчуття ніби вона "грязна, якась не така", і що це її провина.

"Зараз я розумію, що я не винна, мені було шість років, я була дитина. І єдина людина, яка винна, це цей чоловік. Я тоді закрилась і вирішила нікому не казати, щоб мене не наказували", — розповіла комікеса.

Мандзюк додала, що ситуація вплинула на неї як на дитину, як на дівчину та жінку, і навіть як на стендап-комікесу.

"Я не згодна з тим, що це така річ, яку треба приховувати, соромитись або боятися про це говорити", — наголосила Лєра.

Цим гумористка поділилась з Машею Єфросиніною у новому інтерв’ю.

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