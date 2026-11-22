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В Україні пік захворюваності на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19 цього епідсезону очікують орієнтовно наприкінці січня — на початку лютого, заявив у телеефірі головний державний санітарний лікар Олександр Чепурний.

За даними Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я, від початку епідсезону наприкінці вересня в країні зафіксували близько 717 тисяч випадків ГРВІ, грипу та коронавірусної інфекції. Поточний рівень захворюваності на 11% нижчий за показники аналогічного періоду торік, тож епідемічний процес наразі відбувається у звичайному фоновому режимі.

Головний санітарний лікар зазначив, що цього сезону в Україні циркулюють віруси грипу типу А (штами H1N1 і H3N2) та типу В (лінія «Вікторія»), проти яких діє рекомендована тривалентна вакцина. Перші партії препарату вже надійшли до України та незабаром з’являться у медзакладах і частині аптек, а загалом у межах сезону очікується близько 407 тисяч доз вакцин французького та корейського виробництва; хоча щеплення не гарантує стовідсоткового захисту від зараження, воно суттєво знижує ризик важкого перебігу хвороби та ускладнень.

Джерело: Укрінформ.

В Україні та низці країн Європи спостерігається затримка поставок вакцин проти грипу на епідсезон 2026–2027 років. У Центрі громадського здоров'я пояснили, що це пов'язано з оновленням рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів за всіма трьома компонентами, а також складнощами у виробництві й контролі якості.

Від початку епідемічного сезону, 28 вересня, на ГРВІ захворіли понад 307 тисяч українців. Водночас цей показник на 20,5% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

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