Лікарка закликала жінок уважно обирати пологовий після історії Ірини Федишин

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За словами медикині, під час вибору пологового будинку жінкам насамперед варто зважати на кваліфікацію медичного персоналу. Кількість підписників у соцмережах, сучасний ремонт чи рівень сервісу не повинні бути визначальними критеріями. Лікарка також наголосила на кількох важливих моментах, які майбутнім матерям слід обов’язково враховувати.

Пані Дарʼя, яка називає себе лікарем акушером-гінекологом, заговорила про трагічну історію співачки Ірини Федишин, яка втратила дитину на пізньому терміні вагітності. Фокус звернув увагу на її розповідь.

Дарʼя на початку свого звернення наголосила, що воліла б не говорити про цей випадок, але наважилася на це, коли почула відверту розповідь самої Ірини Федишин, яка по годинах розписала, що з нею сталося того трагічного дня.

"Я воліла б не знімати це відео, але якщо пані Ірина Федишин наважилася поділитися своїм трагічним досвідом, то я як лікарка, яка регулярно працює в пологовому залі, просто зобов’язана проговорити з вами те, чого жінок має навчити ця історія", – зазначає Дар’я у TikTok (@daria.gynotes).

Насамперед вона наголосила, що свічки не усувають проблеми. Це "гомеопатичний препарат, а отже – неефективний". Тому його прийом, за її словами, "завжди втрата часу і нуль користі".

"По-друге, поява болю в животі, що має характер ріжучого, а це типова ознака відшарування плаценти, завжди має бути приводом негайного звернення до лікарні", – додає лікарка.

І наголошує: після приїзду в пологовий, якщо жінка здатна сама пересуватися, у нас є два ключові обстеження, які мають бути проведені: оцінка серцебиття дитини та УЗД. Загальна тривалість таких обстежень – всього до 15 хв.

За словами Дар’ї, лікар, якого жінка обирає для пологів, має розумітися на проведенні УЗД – це ключова навичка, а не кількість підписників чи ще чогось.

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"Обираючи лікарню, надавайте перевагу великій багатопрофільній лікарні або перинатальному центру. Там завжди буде лікар, здатний виконати те чи інше дослідження. Там щоденно вирішуються ускладнення, тому персонал знає, як їх менеджувати. Там набагато менший ризик втрати дорогоцінного часу […] Не керуйтеся при виборі пологового ремонтом чи, як вам здається, гарним сервісом, адже ні те, ні інше не врятує ваше життя", – підсумувала Дар’я.

Ірина Федишин розповіла про втрату доньки та видалення матки і назвала винних.

Лікарка, яка оглядала співачку Ірину Федишин удома перед госпіталізацією, більше не працює в лікарні Святої Анни.

Продюсер Віталій Човник, чоловік співачки Ірини Федишин, оприлюднив звернення щодо стану дружини після втрати дитини на 35-му тижні вагітності під час пологів. Чоловік розповів про складність відновлення співачки після трагедії та подякував аудиторії за підтримку, співчуття та молитви.

У родині української співачки Ірини Федишин померла донечка, на народження якої сім'я так чекала.

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