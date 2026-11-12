Лікарня, де Ірина Федишин втратила доньку, повідомила про кадрові зміни

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У лікарні Святої Анни у Львові, де співачка Ірина Федишин втратила доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності, повідомили про кадрові перестановки та зміни в роботі медзакладу за результатами перевірки Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, лікарка, яка оглядала артистку вдома перед госпіталізацією, більше не працює в медзакладі. Водночас медикиню, яка супроводжувала вагітність співачки, наразі не залучають до надання допомоги пацієнтам.

Про результати та подальші кроки адміністрація медзакладу розповіла в Instagram. Заява з'явилася після того, як чоловік артистки Віталій Човник публічно назвав імена лікарів, до яких родина зверталася в день трагедії, та розповів про виявлені МОЗ порушення.

У лікарні вкотре висловили співчуття сім'ї й визнали, що жодні управлінські рішення чи перевірки не зможуть компенсувати втрату дитини. Водночас там погодилися з необхідністю змінити роботу закладу та повідомили про конкретні рішення за результатами перевірки міністерства і внутрішнього розгляду.

"З лікаркою, яка оглядала Ірину вдома до госпіталізації, припинено трудові відносини. Однак це не скасовує необхідності фахової оцінки її дій. Лікарка, яка вела вагітність Ірини, наразі не залучена до надання медичної допомоги пацієнтам. Триває перевірка обставин даної трагедії і за її результатами будуть винесені і вжиті управлінські рішення", – зазначили у клініці.

Перевірка МОЗ у львівській лікарні виявила сім порушень після трагедії з Іриною Федишин.

Українська співачка Ірина Федишин уперше детально розповіла про трагедію, яку пережила під час вагітності.

Окрім кадрових рішень, у медзакладі повідомили про організаційні зміни. Зокрема, залучили додаткових спеціалістів, які забезпечуватимуть цілодобову УЗД-діагностику. Також усунули частину недоліків, які не назвали.

Наразі адміністрація "перевіряє порядок надання невідкладної допомоги та маршрути пацієнток". Зокрема, для медичного персоналу планують організувати додаткове навчання, зокрема щодо розпізнавання критичних станів, дотримання медичних протоколів і взаємодії між службами.

"Плануємо залучити незалежних фахівців з акушерства та гінекології до покращення роботи лікарні. Усі зауваження державного нагляду МОЗ маємо усунути у визначені терміни. Також буде покращено умови перебування в лікарні і матеріально-технічне забезпечення. Про це будемо інформувати", – додали представники лікарні.

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