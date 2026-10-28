Литва передасть медобладнання та ліки на €84,5 тисячі для лікарень Запоріжжя та Дніпра

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Уряд Литви 28 жовтня схвалив рішення про передачу Україні медичних засобів та обладнання на суму 84,5 тисячі євро з номенклатури державного резерву. Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Гуманітарна допомога призначена для Запорізького військового госпіталю та Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Іллі Мечникова. До переліку майна увійшли медичні препарати, інфузійні розчини, електрокардіографи, аналізатори газів крові та медичні насоси. Організацію транспортування вантажу доручено Міністерству закордонних справ Литви.

Джерело: LRT.

Литва передала українським військовим дев’ять автомобілів, які використовуватимуть підрозділи Сил оборони України. Передачу організували за участю волонтерів та Київської міської військової адміністрації.

Раніше три регіони отримали енергетичну допомогу від Німеччини.

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