Литва передасть Україні необхідне енергетичне обладнання на тлі загрози нових російських атак – Зеленський

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Литва передасть Україні необхідне обладнання для енергетичної галузі на тлі загрози нових російських ударів. Про відповідну домовленість за підсумками переговорів із президентом Литви Гітанасом Наусєдою повідомив глава української держави Володимир Зеленський.

"Говорили і про допомогу українській енергетиці, а також про логістичну підтримку. Зараз дуже складно в багатьох містах України, і розуміємо, які об'єкти можуть стати мішенями нових російських атак. Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення вже є, і ми очікуємо на постачання", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в середу ввечері.

Про це повідомляє президент України.

Україна попросила Литву збільшити допомогу для енергетики.

У литовському Каунасі збудують завод із виробництва, складання та ремонту танків Leopard 2A8. Вартість проєкту становить близько 30 млн євро.

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