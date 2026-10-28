Людей з Олешок евакуйовуватимуть до окупованого Криму

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Основний етап евакуації цивільного населення з тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині запланований на ранок п'ятниці, 30 жовтня. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Операція проводитиметься під безпосереднім наглядом представників України, США та росії в межах погодженого гуманітарного режиму тиші.

Згідно з логістичним планом, збір людей відбуватиметься на території Олешківської міської лікарні, після чого евакуйованих спершу направлять до тимчасово окупованого Криму. Очікується, що громадяни, які висловлять бажання виїхати на підконтрольну Україні територію, далі прослідують транзитом через Анапу (рф) із наступним виїздом до третіх країн, тоді як особи, які вирішать залишитися в рф, вибудуть у напрямку Сімферополя. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що за перші 30 годин режим припинення вогню в районі Олешок виконується без жодного інциденту.

Про це , пише Telegram-канал Unraine context.

В Олешках 27 жовтня стартувала гуманітарна місія, під час проведення якої в районі операції оголосили двостороннє припинення вогню. Про це повідомив Буданов.

Раніше радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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