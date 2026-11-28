0:00 / 0:00

Влада східної Лівії заявила про намір вимагати від України компенсацію за удари по порту Бенгазі. Йдеться про відшкодування людських і матеріальних збитків, які, за твердженням лівійської сторони, спричинили атаки.

Про це заявив очільник МЗС уряду східної Лівії Абда аль-Хаді аль-Хувейджа.

За його словами, вимоги стосуватимуться захисту прав родин загиблих і постраждалих, а також компенсації за пошкодження портової інфраструктури, об'єктів та економічних підприємств.

Міністр наголосив, що лівійська влада вважає за можливе вимагати відшкодування відповідно до міжнародного права та норм юридичної відповідальності.

Раніше член президентської ради Лівії Муса аль-Куні поклав відповідальність за удари по Бенгазі на Київ, назвавши їх неприпустимими. Міністерство закордонних справ Лівії також вимагало від України офіційних пояснень щодо повідомлень про причетність до атак.

У п’ятницю, 27 листопада, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела напружену телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Причиною стали українські удари по російських кораблях біля узбережжя Лівії, про які Київ заздалегідь не повідомив європейських партнерів. В офісі Мелоні заявили, що такі дії загрожують безпеці регіону та можуть поширити війну на Середземномор’я.

Президент Володимир Зеленський підтвердив прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні, що українська операція проти російських суден біля берегів Лівії відбулася без попередньої координації з європейськими партнерами. Водночас Україна готова налагодити регулярний обмін інформацією з Італією.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у лівійському порту Бенгазі.

Читай нас у