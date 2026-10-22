Lockheed Martin розглядає створення спеціальної версії F-16 для України

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Американська компанія Lockheed Martin розглядає можливість розробки спеціальної версії винищувача F-16 з урахуванням потреб України. Серед потенційних удосконалень — збільшення дальності польоту, встановлення сучасного радара та розширення переліку сумісного європейського озброєння.

За попередньою інформацією, модернізований F-16 може отримати радіолокаційну станцію з активною фазованою антенною решіткою (AESA), а також можливість застосовувати ширший спектр європейських засобів ураження. Йдеться, зокрема, про керовані авіабомби та крилаті ракети.

Наразі Україна використовує переважно європейські винищувачі F-16, модернізовані за програмою продовження терміну служби MLU. Водночас ці літаки зберегли старіші радіолокаційні станції, які поступаються сучаснішим системам за можливостями.

Поки що невідомо, чи передбачає проєкт виробництво нових F-16 спеціально для України, чи йдеться про глибоку модернізацію вже наявних літаків.

Другий варіант може бути подібним до турецької програми оновлення винищувачів F-16. У її межах старіші літаки отримують нові бортові комп’ютери, програмне забезпечення, авіоніку та радіолокаційні станції.

Такий підхід потенційно дозволив би Україні підвищити бойові можливості наявного авіапарку та продовжити термін експлуатації винищувачів без закупівлі значно дорожчих літаків версії Block 70.

Одним із можливих варіантів оновлення є радар AN/APG-83 SABR, який Lockheed Martin пропонує для модернізації наявних F-16. Ця радіолокаційна станція використовує технологію активної фазованої антенної решітки AESA.

На першому оприлюдненому зображенні представлено модель імовірної української версії винищувача F-16 у новому забарвленні. На ній також помітні конформні паливні баки та прицільний контейнер Sniper XR.

На другому зображенні показано радар AN/APG-83 SABR, який компанія Lockheed Martin активно просуває як варіант модернізації винищувачів F-16.

Водночас інформація про спеціальну українську версію F-16 поки залишається попередньою: остаточні технічні характеристики, формат реалізації проєкту та терміни його можливого втілення не повідомлялися.

Про це повідомляє Defence Blog із посиланням на джерела в компанії.

У понеділок, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Однією з тем обговорення став захист України від балістичних ракет.

Нідерланди погодилися допомогти Україні з технічним обслуговуванням F-16. Рішення ухвалили після розмови із президентом Володимиром Зеленським, який раніше повідомляв про тривале перебування частини українських винищувачів на ремонті в Європі.

Раніше гендиректор Airbus Гійом Форі звернувся до прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема із застереженням щодо можливого вибору американської Lockheed Martin для виробництва військових супутників Skynet.

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