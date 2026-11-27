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Проведення гуманітарної місії на Кінбурнській косі наразі не готують. Для її запуску необхідне погодження українських військових та гарантії безпеки, оскільки операція не повинна створювати ризиків для обороноздатності України.

Дмитро Лубінець повідомив, що отримував звернення щодо можливої гуманітарної місії та ознайомлений із цією ініціативою.

Однак перед будь-якими переговорами із російською стороною за участі американських посередників він має отримати позицію ЗСУ щодо можливості її проведення.

За словами омбудсмена, лише після підтвердження військовими безпечних умов та можливості забезпечити режим тиші можна переходити до обговорення конкретних пропозицій.

Водночас наразі готуються гуманітарні операції з евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Джерело: Дмитро Лубінець.

Сили оборони України розпочали підготовку до гуманітарної місії «Санта», мета якої — доставити продукти харчування та медикаменти жителям тимчасово окупованої Кінбурнської коси. До організації допомоги залучені служби 122-ї окремої бригади Сил територіальної оборони.

Президент України Володимир Зеленський назвав 15 тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, де українська сторона пропонує організувати гуманітарні місії за прикладом Олешків.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

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