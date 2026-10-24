Лубінець обговорив із російською омбудсманкою гуманітарну місію в Олешках

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

"Як керівник перемовної групи з української сторони щойно провів онлайн зустріч із керівницею перемовної групи з російської сторони Яною Лантратовою. Мета — комунікація щодо гуманітарної місії в Олешках", - ідеться у повідомленні.

Лубінець зазначив: "Проінформував російську сторону, що припинення вогню відбудеться з 27 жовтня з 3:00 за київським часом. Російська уповноважена зі своєї сторони мені повідомила про те ж саме, що з російської сторони режим тиші встановлений з 27 жовтня 4:00 за московським часом. Тобто однаковий час".

"Окремо проговорили інші деталі, які були заздалегідь узгоджені, обмінялися інформацією та переконалися, що все відбувається згідно з напрацьованою попередньою угодою та обидві сторони виконують усі зобов'язання, які брали на себе", - поінформував омбудсман.

Лубінець підкреслив, що робота триває, і пообіцяв надалі інформувати про перебіг домовленостей.

Про це Лубінець повідомив у Телеграмі.

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