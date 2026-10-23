Лубінець пояснив, чому новий обмін полоненими став історичним для України

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У п'ятницю 23 жовтня, відбувся третій етап масштабного обміну полоненими між Україною та Росією. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому це повернення стало історичним: Україні вдалося звільнити найбільшу кількість засуджених військовослужбовців.

Серед звільнених захисників є двоє військових, які потрапили в полон ще у 2018 та 2020 роках.

«Це історичний обмін, оскільки вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових: 86 засуджених та одного оборонця щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування. Загалом додому повертаються військові ЗСУ, у тому числі ТрО, НГУ, ДПСУ. Також уперше за довгий час вдалося повернути велику кількість азовців. Удома також і один військовослужбовець «Айдару», – зауважив омбудсмен.

За словами уповноваженого, серед тих, хто повернувся є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року. Зокрема, двоє повернутих оборонців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках.

«Нам вдалося повернути і тяжкохворих та тяжкопоранених військових. По кількох із них, які перебувають у критичному стані, я неодноразово звертався до російської сторони. Усі повернуті були підтверджені в полоні через МКЧХ та з інших джерел», – йдеться у повідомленні.



Лубінець уточнив, що наймолодшому звільненому захиснику 24 роки, найстаршому – 63 роки. Один із повернутих має день народження завтра – виповниться 60 років.

Про це повідомляється з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Нагадаємо, що Довгоочікуваний обмін: Україна повернула з російського полону 270 українців.

Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 270 на 270.

23 жовтня Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян з окупованих територій. Серед них — 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка з важкими захворюваннями, а також молода жінка та її дитина.

До цього в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили представники відповідних українських структур.

Раніше російська сторона передала Україні тіла 252 загиблих військових. Репатріацію тіл провели в межах домовленостей між сторонами.

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