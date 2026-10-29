Лубінець пояснив, чому особисто вирушив до окупованих Олешок

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що особисто прямує до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині для проведення гуманітарної місії з порятунку цивільного населення. Про це омбудсман написав у соціальних мережах, реагуючи на дискусії та провокативні повідомлення щодо його перебування на підконтрольній рф території.

Лубінець пояснив, що особиста присутність необхідна для безпосереднього контролю за дотриманням досягнутих домовленостей та оперативного реагування на місці. Посадовець підкреслив, що гуманітарна акція є результатом тривалих і складних перемовин, та закликав громадськість довіряти лише офіційній інформації до його повернення.

Омбудсман також висловив подяку громадянам Сполучених Штатів Америки за сприяння у проведенні місії та українським активістам, які тримали ситуацію в Олешках у міжнародному порядку денному.

Джерело: фейсбук Дмитра Лубінця.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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