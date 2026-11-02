0:00 / 0:00

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що дотримання дипломатичного етикету під час контакту з російською омбудсменкою є необхідним елементом для досягнення результатів у поверненні українських громадян. Про це посадовець повідомив під час пресконференції.

Відповідаючи на запитання щодо вітального потиску руки та форматів спілкування з російською стороною, Лубінець наголосив, що не бачить іншого способу повернення людей з полону та окупованих територій, окрім прямих перемовин.

За його словами, використання дипломатичних норм і стриманість у процесі діалогу підвищують шанси на успішну репатріацію українців, тоді як орієнтація виключно на емоції робить процес ефективного переговорного треку неможливим.

Джерело: Укрінформ.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

Читай нас у